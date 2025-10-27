Σε μια νέα φάση όξυνσης εισέρχεται η πολιτική ζωή του τόπου παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου σήμερα και η ατμόσφαιρα φαίνεται τεταμένη με συλλογικότητες να προαναγγέλλουν την εμφάνισή τους τόσο στις παρελάσεις όσο και στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στην κυβέρνηση, να διαμαρτυρηθούν για τα πεπραγμένα της και να προκαλέσουν αναστάτωση. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι και η επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη ενώ δειπνούσε στο Ηράκλειο με την οικογένειά του εντάσσεται στο κλίμα αυτό και θυμίζει παρόμοια περιστατικά του πρόσφατου παρελθόντος.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η τοξικότητα με την οποία έχουν «ποτίσει» συγκεκριμένα κόμματα την κοινωνία δείχνει για ακόμα μια φορά την έλλειψη πολιτικών επιχειρημάτων αλλά και προτάσεων για την επίλυση μεγάλων θεμάτων όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της δικαίωσης για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία και επίσημα έχει πάρει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν κόμματα του συνταγματικού τόξου στην επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως όπως η λιτή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ με ένα «καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται» δεν είχε καν ονομαστική αναφορά στον πρώην υπουργό.

«Με κάθε ευκαιρία, οι “γνωστοί – άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Με αφορμή μάλιστα το περιστατικό αυτό ορισμένα κυβερνητικά στελέχη θυμήθηκαν και το «δεν θα μπορούν να σταθούν όχι σε καφενείο, ούτε σε κοινωνική εκδήλωση», που είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας δύο ημέρες πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη όταν είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αείμνηστος, Κάρολος Παπούλιας.

Πιο δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το πιο δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση πάντως είναι να δείξει την αποφασιστικότητά της για την εφαρμογή της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Κι αυτό, γιατί, ο δήμος Αθηναίων έχει αποφασίσει να σταθεί απέναντι στο ζήτημα αυτό, ενώ η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προαναγγείλει ανυπακοή στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και ακόμα και χθες το βράδυ ήταν στο Σύνταγμα μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και γονείς θυμάτων στα Τέμπη, τονίζοντας ότι θα μείνουν ανυποχώρητοι μέχρι να δικαιωθούν.

Ειδικά όσον αφορά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου ήδη χθες είχαμε ένα περιστατικό με μια γυναίκα που κάθισε σε σημείο που απαγορευόταν και ακολούθησε η προσαγωγή της, στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι δεν θα υπάρξει επιθετική αντιμετώπιση στο ζήτημα, άλλωστε δεν είναι αυτός ο ρόλος της, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι από εδώ και εμπρός το μνημείο θα ανακτήσει την αίγλη που του αρμόζει, θα διατηρείται καθαρό και ουδείς θα μπορεί να πηγαίνει εκεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση.