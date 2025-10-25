Λίγα 24ωρα πριν τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου και η πολιτική αντιπαράθεση έχει προσλάβει άλλα χαρακτηριστικά, καθώς, από το κλίμα σκανδαλολογίας έχει επικεντρωθεί στην αναζήτηση του αυτονόητου.

Δηλαδή να μείνει στο απυρόβλητο ένα εθνικό μνημείο και εκτός μικροκομματικών συμφερόντων κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Και αρκετοί κάτοικοι του λεκανοπεδίου να αναρωτιούνται αν κάποιοι άλλοι επιθυμούν διακαώς να επιστρέψουμε σε εποχές που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας.

Η κόντρα τις προηγούμενες δυο ημέρες ήταν μια διαρκής μονομαχία ανάμεσα στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα με τους πολίτες να αδυνατούν να καταλάβουν που ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα και να χάνονται στην μετάφραση.

Στο πλευρό του υπουργού Άμυνας τάχθηκαν κυβερνητικά στελέχη τα οποία επέκριναν τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τις αντιφατικές του δηλώσεις σχετικά με την αρμοδιότητα φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς, ενώ αναγνώρισε ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, ανακοίνωσε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για το ίδιο ζήτημα.

Και διαβεβαίωναν ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν ότι το ζήτημα με τον Άγνωστο Στρατιώτη ήταν μια καλή ευκαιρία να βάλει η κυβέρνηση μια επιπλέον διαχωριστική γραμμή με την αντιπολίτευση στέλνοντας το μήνυμα ότι η Αριστερά δεν μπορεί να δρα ασύδοτη.

Η αντιπαράθεση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κρύβει ένα σοβαρό ιδεολογικό διακύβευμα γιατί συγκρούστηκαν αυτοί που πιστεύουν ότι ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας χώρος ιερός με εκείνους που φέρνουν τους αγώνες του έθνους στα μέτρα τους και τους εξισώνουν με τραγικά γεγονότα και θεωρούν ότι είναι χώρος για κάθε είδους διαμαρτυρίες και αποκτούν υπόσταση μόνο μέσα από εντάσεις και διαμαρτυρίες γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να προβάλλουν το οποίο να αφορά στην ουσία τους πολίτες.

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας δε την στάση του κ. Δούκα υποστήριζαν ότι με την στάση που τήρησε και το πάθος που επέδειξε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με αρμοδιότητες και μόνο έδειξε για ακόμα μια φορά ότι θέλησε να φανεί βασιλικότερος του βασιλέως δείχνοντας μια αγωνία να ξεχωρίσει από το πλήθος των διαμαρτυρόμενων κάτι που δεν συνάδει με τον ρόλο του ως δημάρχου όχι μιας οποιασδήποτε πόλης αλλά της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους.

«Έφτασε στο σημείο να εκδώσει non paper προκειμένου να μας πείσει ότι έχει δίκιο σε ένα θέμα το οποίο έχει απλά και μόνο να κάνει με την καθαριότητα και τον σεβασμό του μεγαλύτερου μνημείου της χώρας.

Και, από την στιγμή που χρεώνει στην κυβέρνηση επιθετική στάση, χάνει εκ των πραγμάτων το δίκιο του, αν έχει. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι τότε που αναγνώριζε ότι έχει αρμοδιότητα στον χώρο, τον Φεβρουάριο του 2025 μετά την μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου για τα Τέμπη, αν είχε φροντίσει να προστατεύσει το μνημείο τώρα δεν θα είχαμε να συζητάμε ούτε για τροπολογίες, ούτε για αρμοδιότητες, ούτε να βλέπουμε έναν ανούσιο χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων.