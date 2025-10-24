Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το ζήτημα της ανάθεσης της καθαριότητας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με φόντο τη νέα τροπολογία, καθώς ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσφύγει στα δικαστήρια, κίνηση που προκάλεσε την άμεση απάντηση του ΥΠΕΘΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Χάρης Δούκας αναμένεται να προσφύγει στα δικαστήρια επειδή η ευθύνη της καθαριότητας «θα ανατεθεί σε ιδιώτες», ενώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τονίζει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Η νέα ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ», αναφέρει η ανακοίνωση. Ο Δήμος Αθηναίων προσθέτει: «Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε νεότερη ανακοίνωση, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το ΥΠΕΘΑ δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, αναφορικά με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! ‘Άλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Άμυνας.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί διαδοχικές ανακοινώσεις, στις οποίες ο Δήμος Αθηναίων έκανε λόγο για αντίφαση στις τοποθετήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως, ενώ αρχικά ανέλαβε την αρμοδιότητα, μετά επικαλέστηκε το Σύνταγμα για να την επιστρέψει στον Δήμο Αθηναίων.

«Καλή τους τύχη», είχε γράψει σε προηγούμενη ανακοίνωση ο Χάρης Δούκας, αναφέροντας πως η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση μετά την τροπολογία. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στο «καλή τύχη», λέγοντας: «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του μέχρι τις επόμενες εκλογές». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε, εξηγώντας: «Η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛ.ΑΣ. για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.