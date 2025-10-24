Τα όσα ακούγονται περί διαμάχης της κυβέρνησης με τον Νίκο Δένδια διέψευσε το πρωί της Παρασκευής 24/10 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενώ διαμήνυσε «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου».

Ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24 απάντησε και στο «καλή τύχη στην κυβέρνηση» από τον Χάρη Δούκα λέγοντας «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και συμπαγή κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη κυβέρνησης 2ης τετραετίας» επεσήμανε.

«Η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛ.ΑΣ. για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Εστιάζοντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στο επεισόδιο που προκάλεσε στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν εκπλαγήκαμε από τη συμπεριφορά της όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων καθώς προσπαθείς να σώσεις έτσι την πολιτική σου καριέρα, δεν υπολογίζεις εθνικές επετείους και τίποτα σχετικό».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι των ακραίων από την άλλη πλευρά. Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και προσπαθεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου. Η κυβέρνηση είχε ξεκάθαρη εντολή σπάστε τα δεσμά κάποιων πραγμάτων που κρατούσαν τη χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών. Όποιος έχει σκοπό να διαλύσει τον εορτασμό καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά. Είμαι σίγουρος ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία» υπογράμμισε.

Όπως δε είπε ο Παύλος Μαρινάκης «η παρέλαση δεν είναι της ΝΔ ούτε της κυβέρνησης αλλά προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια την 28η Οκτωβρίου» και συμπλήρωσε «δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μια εθνική εορτή για όσους έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας με μια σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης».

Μαρινάκης για Τσίπρα: Ένας πολιτικός που αξιολογείται αυστηρά από την κοινωνία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα

Εστιάζοντας στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Βουλή. Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικές συνιστώσες του πολιτικού λαϊκισμού.

Αφού διέλυσε αυτές τις συνιστώσες κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του το κόμμα που έφερε στην εξουσία. Όλα αυτά καθιστούν μια εικόνα ότι κανείς δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται αυστηρά από την κοινωνία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα».

«Δεν θα εξαρτηθεί η επιτυχία μας από το τι θα κάνει αυτός» δήλωσε.