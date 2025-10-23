«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού. Το διαψεύδω», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως επισήμανε, «υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για όσους μετέχουμε σε πολιτική συζήτηση. Να συζητάμε για πράγματα που δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία αλλά κάποια πηγαδάκια πέριξ της Βουλής. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα που πρέπει να λύσουμε».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «η Βουλή ψήφισε μια σημαντική πρωτοβουλία και είχε την υπογραφή όλων των αρμόδιων υπουργών και την ψήφο των βουλευτών της ΝΔ αυτό θα γράψει η ιστορία. Η κυβέρνηση της ΝΔ έδειξε ότι είναι η πιο αρραγής και η κοινοβουλευτική της ομάδα. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ».

Για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τόνισε: «Υποστηρίχθηκε από τον κ. Φλωρίδη όπως συμβαίνει συνήθως και ζητήθηκε από όλους τους συναρμόδιους να την υπογράψουν και συμφώνησαν όλοι. Το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η ΕΛΑΣ να θωρακίσει να περιφρουρήσει να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και το υπουργείο Άμυνας να αναδείξει το ιερό αυτό μνημείο. Σημασία έχει και η στάση των κομμάτων. Το ΠΑΣΟΚ που είχε πέσει θύμα της πάλαι ποτέ ρητορικής της κάτω πλατείας βρέθηκε για άλλη μια φορά στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Με την κα Κωνσταντοπούλου».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση-μυστήριο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, επισημαίνοντας ότι «διεξάγεται έρευνα για να βρεθούν όλα όσα συνέβησαν. Ήταν άμεση η ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Όσοι έχουν ευθύνη πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Ψηφίστηκε ένας νόμος που αυστηροποιεί το πλαίσιο για την διάθεση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων και μάλιστα δε μείναμε μόνο στην ψήφιση του νόμου αλλά έγιναν χιλιάδες έλεγχοι και καταλογισμός προστίμων. Πρέπει να γίνονται και άλλοι. Δεν πρόκειται για ενδοκυβερνητική διαφωνία αλλά η παράθεση των θέσεων των υπηρεσιών προς τα αρμόδια υπουργεία».

Για το αν έχει η κυβέρνηση πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, απάντησε: «Πρέπει να είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που μια κυβέρνηση 2ης 4ετιας προηγείται σταθερά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουμε μια κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και κάποιοι συζητούν για πρόβλημα διακυβερνησιμότητας. Νομίζω ότι είναι εκτός θέματος η συζήτηση. Έχουμε να λύσουμε πολλά θέματα ακόμα αλλά αν το πρόβλημα θεωρούν κάποιοι ότι είναι στην κυβέρνηση στην αντιπολίτευση πως θα το χαρακτηρίσουμε ακριβώς».

Για το αν είναι τουρκικής εμπνεύσεως η πρόταση 5Χ5 όπως είπε ο Γιάννης Βαληνάκης: «Είναι μια πρόταση που βασίζεται σε μια σειρά από κοινές διεκδικήσεις χωρών. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει σαφές πως ζητήματα κυριαρχίας δεν τα βάζουμε στο τραπέζι. Η διαφορά πολλών δήθεν πατριωτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βασίζονται σε τίτλους ενώ ο πρωθυπουργός βασίζεται στην πράξη».

Για το αν είναι αμερικανικής εμπνεύσεως η διάσκεψη της ανατολικής Μεσογείου όπως έγραψε ο κ. Τσίπρας στο άρθρο του στην «Καθημερινή» και παγίδα της Ουάσιγκτον να μας βάλει με την Τουρκία σε ένα τραπέζι να τα βρούμε απάντησε: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο και καμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση. Καλό είναι θέματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα να μην διακινούνται καν. Είναι πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτεί να συζητήσει να πει ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση.

Με τις ΗΠΑ είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι. Και θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μας. Είναι λάθος να βαφτίζεται μια πρωτοβουλία ως κάτι τέτοιο. Ο κ. Τσίπρας μπορεί να θέλει να θυμηθεί τα νιάτα του με τις πορείες στην αμερικανική πρεσβεία αλλά ο κόσμος θυμάται και την συνέχεια και πόσο συνεπής ήταν με όσα έκανε νέος και στη συνέχεια. Εμείς πολιτικά αντιπαρατιθέμεθα με τα κόμματα που έχουν προγράμματα, βουλευτές στη Βουλή και όχι με υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα».

Για την υπόθεση της μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό: «Δεν χρειάζεται να πούμε ξανά ότι η υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ήταν μια τραγική υπόθεση.

Ότι και να λένε οι γονείς έχουν δίκιο να το λένε. Γι’ αυτό και ενισχύθηκε η αστυνομία για να μην βρεθεί ξανά καμία γυναίκα σε αυτό το σημείο.

Η ενημέρωση για την κα Βανδή ήταν ότι κινούνταν σε μια λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ. Έκανε δεξιά γιατί έμεινε από λάστιχο. Διερχόμενο ένα περιπολικό διαπίστωσε ότι ήταν εκεί. Έβαλε κώνους την απομάκρυνε για την ασφάλεια της όπως και το όχημα».