Ο Χάρης Δούκας σχολίασε τη τροπολογία που ψηφίστηκε για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αναφέροντας ότι η φροντίδα του μνημείου που βρίσκεται μπροστά από τη Βουλή από σήμερα θα ανήκει στη κυβέρνηση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτηση που έκανε στη πλατφόρμα Χ, σημείωσε:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».