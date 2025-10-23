Η φροντίδα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μεταξύ του υπουργού, Νίκου Δένδια, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση ξεκίνησε στις 09:00 το πρωί της Πέμπτης και είχε ως κύριο θέμα τις αρμοδιότητες για την καθαριότητα και τη συντήρηση του μνημείου.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης τροπολογίας, η οποία μεταβιβάζει την ευθύνη για τη φροντίδα του μνημείου από τον Δήμο Αθηναίων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στόχος ήταν ο συντονισμός των ενεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων και η απρόσκοπτη διατήρηση του χώρου, που αποτελεί σημείο υψηλού ιστορικού και συμβολικού χαρακτήρα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η συνεργασία μεταξύ του υπουργείου και του Δήμου Αθηναίων αναμένεται να διασφαλίσει ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα συνεχίσει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, αναδεικνύοντας τη σημασία του ως σύμβολο μνήμης και σεβασμού για τους πεσόντες.