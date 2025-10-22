Μια ημέρα μετά τη συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για το εθνικό μνημείο, η οποία και ψηφίζεται σήμερα στις 11:00, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο θέμα, ενώ μίλησε και για τον Νίκο Δένδια, τονίζοντας πως δεν εξέφρασε διαφωνία για τη διάταξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Τετάρτης 22/10, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης, έκανε λόγο για ανάγκη συλλογικής προστασίας ενός χώρου εθνικής μνήμης, εξηγώντας: «Αναγκαζόμαστε να φέρουμε μια ρύθμιση που εμπεδώνει το προφανές. Δεν νομίζω ότι μας αρέσει η εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα και αυτός ήταν ο σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας και νομίζω ότι συμφωνεί και η σιωπηρή πλειοψηφία».

Τι είπε για τον Νίκο Δένδια

«Δεν εξέφρασε διαφωνία, τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει στη Βουλή. Δεν είθισται όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι αν μπορούμε να δούμε το μνημείο αυτό με μια φρέσκια ματιά. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μια λύση που να προσδιορίζει με σαφήνεια την έναρξη του μνημείου. Θα το συζητήσω με τον υπουργό. Και μπορεί να γίνει μια διαβούλευση» υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ FM αναφερόμενος στον Νίκο Δένδια.

«Γιατί να μονοπωλεί αυτή μόνο η διαμαρτυρία το μνημείο (Τέμπη) είναι μια προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού. Κάποιοι πολιτικοί χώροι εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς. Μια κατάληψη δημόσιου χώρου το είδαμε και στα πανεπιστήμια» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός γονιού. Η δικαιοσύνη έδωσε λύση, η εκταφή δεν έχει γίνει ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν για να πάρουν τις απαντήσεις τους οι απελπισμένοι γονείς. Και αυτή η εργαλειοποίηση εντάσσεται στα πλαίσια της δήθεν συγκάλυψης που κατέρρευσε και της θεωρίας του ξυλολίου» επεσήμανε.

Θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη ή θα χαθεί;

«Καλό είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μένει έξω από όποια πολιτική συζήτηση. Αναμένω από το υπουργείο Άμυνας να έρθει σύντομα με μια πρόταση για το πώς μπορεί να αναδειχθεί το μνημείο. Σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε, ούτε να σβήσουμε τα ονόματα αλλά δεν θα μπορεί από εδώ και πέρα να γράψει κανείς. Η λύση είναι να σκεφτούμε πώς θέλουμε να είναι το μνημείο. Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

«Υπάρχει ένα λιτό μνημείο για τους νεκρούς της Μαρφίν. Η εξωκοινοβουλευτική αριστερά το σπάει και το ξαναφτιάχνουμε. Υπάρχει μνημείο για τους νεκρούς των Τεμπών στην Τεχνόπολη. Γιατί δεν πήγε κανείς εκεί; Εάν ο δήμος της Αθήνας θέλει να φτιάξει ένα μνημείο αλλού μπορεί να το κάνει και θα έχει την ανάλογη στήριξη. Κανείς δεν περιστέλλει τις πορείες, πολλές γίνονται ή στο πεζοδρόμιο ή στη μία λωρίδα του δρόμου. Υποχρέωσή μου είναι όταν βρισκόμαστε απέναντι σε ένα δύσκολο θέμα είναι να βρούμε μια λύση που να μην διχάζει» εξήγησε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Για την Αριστερά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό αλλά η Δεξιά και η ακροδεξιά;, που ήταν ο υπερασπιστής των συμβόλων ο κος Βελόπουλος χθες; Πρώτος εφήυρε και υπερασπίστηκε τη θεωρία του ξυλολίου… κακώς εμπλέκεται το ζήτημα σε ενδεχόμενη ενδοκυβερνητική διαφωνία. Επικοινώνησα εγώ ο ίδιος σήμερα με τον κο Δένδια και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. Ακατανόητη η ομιλία Ανδρουλάκη χθες παίρνει αποστάσεις και καταντάει να γίνεται ουρά της κας Κωνσταντοπούλου. Θλιβερή εξέλιξη αλλά εγώ μπορώ μόνο να τη σχολιάζω αφορά το ίδιο το κόμμα και τον αρχηγό του» είπε.

«Πιστεύω ότι εκφράσαμε ένα πολιτικό χώρο που διεύρυνε τα όρια της παράταξής μας. Απαιτούν από την κυβέρνηση να τρέξουμε πιο γρήγορα, να κερδίσουμε τις μάχες με το κακό μας παρελθόν. Θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

«Όχι» απάντησε ο πρωθυπουργός στο ερώτημα εάν θα έχουμε πρόωρος εκλογές λέγοντας: «Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027».

«Ποτέ στην πολιτική δεν μπορεί να είσαι αρεστός σε όλους. Περνά και μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να γνωρίζω ότι αποτελώ το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση. Ακούω πάντα τους πολιτικούς μου αντιπάλους» σημείωσε.

«Ποιος θα είναι αντίπαλος σας;» τον ρώτησε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος με τον ίδιο να απαντά: «Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κος Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή. Θα μπορούσε χθες να συμμετέχει στη συζήτηση. Μέχρι να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες δεν σχολιάζω».

«Η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη»

«Δεν είμαι ικανοποιημένος από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Σε μια κατακερματισμένη Βουλή προκαλείται πόλωση» είπε και συμπλήρωσε: «Δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το 2023 περάσαμε από τη βάσανο των διπλών εκλογών».

«Η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα διακυβερνησιμότητας, η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δείτε τι γίνεται πχ στη Γαλλία, τη Γερμανία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, η κυβέρνηση προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος» δήλωσε.

«Μια χαρά κυβερνά η κυβέρνηση. Εάν έχει τη δυνατότητα να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές του 2027 ας το κάνει. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος ας το πει. Εγώ δεν το πιστεύω» δήλωσε για τον Βενιζέλο.

Σχετικά με τους πρώην πρωθυπουργός Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά δήλωσε ότι: «Όσοι ρίχνουν νερό στον μύλο της αμφισβήτησης κάνουν λάθος γιατί κινδυνεύει να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ζήτημα υπάρχει στη Δικαιοσύνη ως προς την καθυστέρηση απονομής Δικαιοσύνης. Ο πολίτης θέλει να βρει το δίκιο του γρήγορα. Η συνολική αμφισβήτηση των αποφάσεων της Δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι ανεξάρτητη η Δικαιοσύνη. Ακούμε τις κατηγορίες, δεν μπορώ να βάλω φίμοτρο σε οποιονδήποτε. Δεν νομίζω ότι οι κραυγές έχουν τόσο μεγάλο ακροατήριο. οι σκεπτόμενοι πολίτες επιλέγουν το λόγο έναντι του συναισθήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαι συντονισμένος με τα συναισθήματα της κοινωνίας».

«Στον χώρο της υγείας γίνονται μεγάλες αλλαγές. Σε πείσμα όσων πιστεύουν ότι δεν αλλάζει κάτι στη χώρα, αλλάζει. Δεν κάνω πίσω σε πολιτικές επιλογές για τις οποίες έχω λαϊκή νομιμοποίηση. Εφαρμόζω το πρόγραμμά μου» τόνισε.

«Η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας»

«Σήμερα η μέρα ξημέρωσε και συναισθηματικά συννεφιασμένη. Ο Διονύσης μας χάρισε χαρές, συγκινήσεις, ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά, με τίμησε με τη φιλία του. Αισθάνομαι στεναχώρια σε προσωπικό επίπεδο, ίσως κατάφερε να μας ενώσει λίγο. Η πορεία του Διονύση Σαββόπουλου ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», είπε, εστιάζοντας στον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.