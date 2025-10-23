Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε αναφορικά με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! ‘Άλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Άμυνας.