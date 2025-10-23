Στην αντεπίθεση πέρασε ο Δήμος Αθηναίων, απαντώντας με αιχμηρό ύφος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το ζήτημα της ευθύνης καθαριότητας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μετά τη χθεσινή ψήφιση της τροπολογίας που μεταβιβάζει τη φροντίδα του χώρου στο Υπουργείο Άμυνας, ο Δήμος επισημαίνει την αντίφαση στις τοποθετήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως, ενώ χθες ανέλαβε την αρμοδιότητα, σήμερα επικαλείται το Σύνταγμα για να την επιστρέψει στον Δήμο Αθηναίων.

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»