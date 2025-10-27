Την αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω της «Διαύγειας» σηματοδοτώντας αλλαγή στη σύνθεση της διοίκησης του οργανισμού.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα την επόμενη μέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

Η απόφαση αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».