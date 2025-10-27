Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον αριθμό των προφυλακισμένων στην υπόθεση στους 10.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία αποφασίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέα η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου, με έδρα τα Γιαννιτσά, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο, όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη», φέρεται να είπε στην απολογία του σημειώνοντας: «Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση».

Ο 38χρονος, μάλιστα, επιχείρησε να βγάλει από το «κάδρο» της υπόθεσης την πρώην σύζυγό του, η οποία είναι, επίσης, κατηγορούμενη στην υπόθεση και χθες μετά την απολογία της αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον προορισμό.

«Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος ως αρχηγός.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 38χρονος φέρεται να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη».

Συγκεκριμένα, στο κατηγορητήριο αναφέρεται: «Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη. Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας…..Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σήμερα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν οι τελευταίοι κατηγορούμενοι οι οποίοι είχαν πάρει προθεσμία, μεταξύ αυτών ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού και ο λογιστής ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του.