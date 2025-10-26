Σε κατ οίκον περιορισμό τέθηκε ,μετά την απολογία της, η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες , απολογούμενη ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τι «γινόταν και όσα κατηγορείται ότι έκανε ο πρώην σύζυγός μου».

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο» φέρεται να είπε και ισχυρίστηκε πως τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς της συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου» φέρεται να είπε.

Η μαραθώνια διαδικασία συνεχίζεται και λίγο πριν τις 11 το βράδυ μπήκε στο ανακριτικό γραφειο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ο φερόμενος ως αρχηγός.

Σύμφωνα με την κατηγορία , ο 38χρονος φέρεται να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη».

Συγκεκριμένα αναφέρεται : «Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη. Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας…..Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ·»

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν πάρει το δρόμο για τη φυλακή εννέα κατηγορούμενοι ,μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως υπαρχηγός.