Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα οι τελευταίοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κλείσει ο κύκλος των απολογιών, ο οποίος άνοιξε την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρώτος από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους που καλούνται να δώσουν σήμερα εξηγήσεις, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. «Είχα εμπιστευτεί τους κωδικούς taxisnet σε κάποιον από τους συγκατηγορουμένους μου, ο οποίος τους διαχειρίστηκε κατά τρόπο παράνομο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ως περιουσία μου χωράφια που ποτέ δεν είχα στην κατοχή μου», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Πριν από λίγο προφυλακίστηκε ένας κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος και φέρεται να εμφάνιζε μη ορθά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνει τις επιδοτήσεις. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο λογιστής, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του, αλλά και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού, ο οποίος χθες ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ανακριτής και εισαγγελέας να πάνε στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν την απολογία του.

Ήδη, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, με έδρα τα Γιαννιτσά, ο οποίος ολοκλήρωσε την απολογία του τα ξημερώματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 38χρονος παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη» φέρεται να είπε στην απολογία του σημειώνοντας: «Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση».

Ο κατηγορούμενος, μάλιστα, επιχείρησε να βγάλει από το «κάδρο» της υπόθεσης την πρώην σύζυγό του, η οποία είναι, επίσης, κατηγορούμενη στην υπόθεση και χθες μετά την απολογία της αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

«Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό» φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος ως αρχηγός.