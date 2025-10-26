Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ , μετά την απολογία του , παίρνει το δρόμο για τη φυλακή.

Στον 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη αποδίδουν οι Αρχές το ρόλο του υπαρχηγού του κυκλώματος, ωστόσο, ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 38χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε πως ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα αλλά δεν έπεισε αφού ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν στη συνέχεια ο ένας μετά τον άλλο

ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.

Ο πατέρας του, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κριθεί μέχρι τώρα εννέα κατηγορούμενοι.