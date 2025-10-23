Στην επίσημη παρέλαση της Αθήνας και όχι οποιασδήποτε άλλης μεγάλης πόλης θα παραστεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, και θα καθίσει στην εξέδρα των επισήμων μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική αρχηγός θα θελήσει να δείξει την «ανυπακοή» της έναντι της τροπολογίας που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας, φύλαξης και συντήρησης του κενοταφίου.

Η ίδια υποστηρίζει πως η ψήφιση της πολυσυζητημένης τροπολογίας, που απαγορεύει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πάνω στο μνημείο και αναθέτει τον καθαρισμό και τη συντήρησή του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν θα την αποτρέψει από το να βρίσκεται στον χώρο, αποτελώντας μέρος της υπεράσπισης της δημοκρατίας την ημέρα της εθνικής επετείου. Δεν είναι τυχαία η χθεσινή αιχμηρή αποστροφή της ομιλίας της στο Κοινοβούλιο αναφορικά με το εάν ο πρωθυπουργός σκοπεύει να προχωρήσει σε συλλήψεις όσων βρεθούν εκεί αντιτιθέμενοι στη νέα ρύθμιση. Όπως τόνισε: «Στις 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μας έχει καλέσει ο δήμαρχος Αθηναίων όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί μαζί με όλα τα παιδιά και τους συγγενείς. Θα είμαστε εκεί προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία. Δεν ξέρω εάν θέλει να μας συλλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ» – αν δηλαδή έχει ξεκινήσει μέχρι την άλλη Τρίτη η εφαρμογή του νόμου.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα, ο οποίος σχολίασε ότι έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν πολλοί που αυτοπροβλήθηκαν ως δήθεν υπερασπιστές της δημοκρατίας. Υπενθύμισε, παράλληλα, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου το 2015, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την περίοδο κατά την οποία η κ. Κωνσταντοπούλου διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου θεωρείται βέβαιο πως ανήμερα της εθνικής επετείου θα θελήσει να βρεθεί δίπλα στους συγγενείς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και ενδεχομένως να τους ζητήσει να ανέβουν και στην εξέδρα των επισήμων, κάτι που εάν επιχειρηθεί, θεωρητικά θα εμποδιστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σημειωτέον ότι και με τη νέα νομοθετική ρύθμιση η επιβολή της τάξης στο χώρο του μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, άρα στην Ελληνική Αστυνομία.

Χθες, άλλωστε, για μια ακόμη φορά κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε ως υπερασπιστής των συγγενών των θυμάτων, κάνοντας μάλιστα λόγο περί «τρομοκράτησης» της ομάδας νέων «Μέχρι Τέλους» για τα Τέμπη, που θέλησαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της αίθουσας της Ολομέλειας. Όπως υποστήριξε, ζητήθηκε από όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, να αφαιρέσουν τις κονκάρδες που έγραφαν «Μέχρι Τέλους» και να κλείσουν τα φερμουάρ προκειμένου να κρύψουν τις μπλούζες που φόραγαν με το ίδιο σύνθημα. Λίγο αργότερα, και με δική της παρέμβαση, επετράπη η είσοδος στα άτομα, ωστόσο και πάλι η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως από νεαρή κοπέλα ζητήθηκε να κάτσει στην πίσω σειρά καθισμάτων. «Τι συμβαίνει; Αφήστε την κοπέλα να καθίσει. Ζητήθηκε από την κοπέλα να καθίσει πίσω ή της ζητήθηκε να φορέσει το μπουφάν της; Αυτό έγινε; Αφήστε το κορίτσι να μπει μπροστά, κύριοι της φρουράς. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», όπως είπε από μικροφώνου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.