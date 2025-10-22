Τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές με τους πολιτικούς του αντιπάλους χάραξε ο πρωθυπουργός χθες στη Βουλή στη συζήτηση επί της τροπολογίας για την προστασία της ακεραιότητας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία και ψηφίζεται σήμερα στις 11:00 στη Βουλή μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΚΚΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κάνει μια αξιακή ομιλία επαναφέροντας την ιερότητα και τον πρέποντα σεβασμό στο χώρο του μνημείου, ενωτική, απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες, ενώ απάντησε και στη διχαστική – όπως τη χαρακτήρισε – ρητορική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τον λόγο αυτό μίλησε για μία τροπολογία-ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα, καμία οργάνωση, κανένα πρόσωπο αλλά αποτελεί τόπο συνύπαρξης και μνήμης όσων έπεσαν για την πατρίδα.

Παράλληλα, εστίασε στον λόγο που το Ιερό Μνημείο μετατράπηκε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης που δεν είναι άλλος από το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων που υπήρχε. Εξήγησε ότι γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε ο χώρος να περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία. Μετά την ψήφιση της τροπολογίας το Υπουργείο θα μεριμνά για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξή του και η Αστυνομία για την προστασία του. Απευθύνθηκε και στους συγγενείς των θυμάτων λέγοντας: «κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι: «οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά τους, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά» και προσθέτοντας ότι: «η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προς διάφορες ομάδες ξεκαθάρισε πως οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο. «Οι οπαδοί των ξυλολίων θέλουν να αναστήσουν τις θεωρίες τους. Θεωρούν ιδιοκτησία τους τον δημόσιο χώρο – ας αφουγκραστούν τους χιλιάδες Έλληνες», είπε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ακατανόητη τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναθεωρήσει τη θέση του και να συνταχθεί με την πλειονότητα των πολιτών.

Αποστάσεις Δένδια

Την ώρα που η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένη χθες το απόγευμα στη Βουλή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επέλεξε, παρότι η αντιπολίτευση άφηνε υπαινιγμούς για την απουσία του, να προβεί σε γραπτή δήλωση, όπου τόνιζε ότι: «το μνημείο είναι χώρος ενότητας και ομοψυχίας και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων». Συντάχθηκε μάλιστα με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας λέγοντας ότι το θέμα πρέπει να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ως διαχρονικό σύμβολο των Εθνικών Αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό και ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εσωκομματικό πρόβλημα εντός της ΝΔ, κυβερνητικά στελέχη απαντούν στο κατηγορώ για αποστάσεις και κόντρες εντός της κυβέρνησης, ότι η τροπολογία συνυπογράφεται από 7 υπουργεία (Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος) που δείχνουν εμπράκτως τη στάση τους και συνεπώς από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους όσοι έχουν τη σχετική αρμοδιότητα θα κάνουν όσα προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη για να περιφρουρήσουν την εφαρμογή των προβλεπομένων της ρύθμισης.