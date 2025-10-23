Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη να γίνεται πλέον νόμος του κράτους μετά την υπερψήφισή της με 156 βουλευτές της πλειοψηφίας και 3 ανεξάρτητους, η κυβέρνηση αφήνει πίσω της το θόρυβο που προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, καθιστώντας σαφές ότι ένα ζήτημα σεβασμού και προστασίας του ιερού αυτού χώρου αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης, παρότι –όπως είπε- ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξυπηρετεί την ανάγκη μιας συμφωνίας για τη συλλογική προστασία ενός χώρου εθνικής μνήμης.

Καθόλου τυχαία δεν μπήκαν στο στόχαστρό του το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση και προφανώς για διαφορετικούς λόγους. Ειδικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτήρισε αδιανόητη τη στάση του λέγοντας ότι έγινε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ αναφερόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο, μίλησε για «υπερασπιστή των συμβόλων» και «τιμητή του στρατεύματος», ο οποίος όμως απείχε από τη βουλή.

Το εκλογικό ακροατήριο που στοχεύουν τα δύο αυτά κόμματα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά: μεσαίος χώρος και κέντρο η αξιωματική αντιπολίτευση, δεξιόστροφα χαρακτηριστικά με τάση προς τα άκρα με έμφαση στο πατριωτικό στοιχείο το δεύτερο, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί αμφίπλευρο άνοιγμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΝΔ εκφράζει τους «νοικοκυραίους», όσους δηλαδή είναι υπέρ της επιβολής της τάξης και της ασφάλειας, αλλά και εμπεδώνοντας το αίσθημα ότι η κεντροδεξιά παράταξη υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας σε αντίθεση με τους «γιαλαντζί» πατριώτες.

Η ΝΔ εκφράζει έναν πολιτικό χώρο που διεύρυνε τα όρια της παράταξης και πιστεύει στη φιλελεύθερη δημοκρατία, στον υπεύθυνο πατριωτισμό, ενώ παράλληλα θέλει ένα αποτελεσματικό κράτος, απαιτώντας από την κυβέρνηση να «τρέξει» με μεγαλύτερες ταχύτητες. «Θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες οι οποίοι μας μένουν από τώρα μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας», δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και σημείωσε κάτι το οποίο, χαμένοι στο δημοσκοπικό μπαράζ, κάποιοι έχουν ξεχάσει. Ότι η κυβέρνησή του το 2023 εξελέγη με ποσοστό 41% και άρα διαθέτει την πολιτική νομιμοποίηση για όσα πράττει και παρέπεμψε στο πρόγραμμα της ΝΔ με το οποίο εξελέγη.

Στο Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή τις δημοσκοπήσεις

Παρόλα αυτά, στο Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή τις δημοσκοπήσεις και τηρούν στάση αναμονής έως ότου εφαρμοστούν στην πράξη όλα όσα εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, τα οποία στόχο έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα, όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας και σκανδαλολογίας, οι μετρήσεις εξακολουθούν να τοποθετούν την κυβερνώσα παράταξη πρώτη και με διαφορά από τον δεύτερο και εκτιμούν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι δεν έχουν παρουσιάσει αξιόπιστες πολιτικές προτάσεις και περιορίζονται σε κραυγές με μόνιμη επωδό ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης.

Και όχι απλά δεν κερδίζουν από αυτό, αλλά χάνουν και μέσα σε αυτό το θολό πολιτικό τοπίο με τους δημοσκόπους να μετρούν πλέον και προθέσεις δημιουργίας κομμάτων, οι ψηφοφόροι μπερδεύονται ακόμα περισσότερο. Άρα ο στόχος είναι να αδράξουν την ευκαιρία και μέσα από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων να πείσουν και άλλους ότι η ΝΔ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.

Η εικόνα προς ώρας μένει στάσιμη, με τη Metron Analysis να δίνει προβάδισμα 15,9 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου στη ΝΔ – ανεβασμένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απώλειες.

Πιο αναλυτικά, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% έναντι 12,8% του ΠΑΣΟΚ, 11,7% της Ελληνικής Λύσης και 10% του ΚΚΕ. Η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό 9,9%.

Αρκετά μικρότερα κόμματα κινούνται στο όριο εισόδου στη Βουλή: Φωνή Λογικής 3,6%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΜέΡΑ25 3,1%, ΝΙΚΗ 2,8% και Νέα Αριστερά 2%.