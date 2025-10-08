Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται εκτενώς στην εξέλιξη που υπάρχει στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 7/10 ότι σταματά την απεργία πείνας που έκανε στο Σύνταγμα, μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, ο οποίος πέθανε στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει αρχικά πως του έστειλαν ένα απόσπασμα από χθεσινή δήλωση μίας δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, η οποία, όπως γράφει, γενικά «με συμπαθεί» πολύ… η οποία είπε: «Στην υπόθεση Ρούτσι σύμφωνα με την εξέλιξη της, βγήκε βαριά εκτεθειμένος ο κ. Γεωργιάδης διότι αυτός το πήρε πάνω του κλπ».

Στη συνέχεια, στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:

«Επειδή πάνω στην πρόσφατη εξέλιξη στήνεται τώρα από την Αριστερά το νέο Παραμύθι “της Νίκης του πατέρα επί του σάπιου συστήματος της Κυβερνήσεως και της Δικαιοσύνης”, θα μου επιτρέψετε να τα βάλουμε με την σειρά μήπως και μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ως λογικοί άνθρωποι.

Να ξεκαθαρίσω αφετηριακά ότι η εξέλιξη της υποθέσεως “Ρούτσι” είναι πολύ ευχάριστη, διότι και έγινε δεκτό το αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα οστά του παιδιού του και άρα ικανοποιήθηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και δεν θα μείνει κανένα έδαφος για νέες συνωμοσιολογίες, αλλά και απέτυχε παταγωδώς το σχέδιο Ζωής Κωνσταντοπούλου να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης.

Στην πρώτη μου ομιλία στην Βουλή για αυτό το θέμα είχα πει στην ίδια (το βίντεο είναι αναρτημένο στην σελίδα μου) ότι: «το σχέδιο σας δεν έχει να κάνει με το δίκαιο αίτημα του πατέρα αλλά με τον στόχο σας να επιτύχετε αναβολή της έναρξης της Δίκης, διότι έχετε οικονομικό και πολιτικό συμφέρον από την ιστορία του δυστυχήματος των Τεμπών κλπ» και επίσης είχα πει ότι: “εγώ δεν τοποθετούμαι ως προς την αποδοχή ή μή τους αιτήματος, έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που έχει γνώση όλης της Δικογραφίας ότι θα βρει την λύση κλπ”.

Έκτοτε σε όλες μου τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις επεσήμανα ότι το αίτημα του κ. Ρούτσι είναι θεμιτό και πρέπει να γίνει δεκτό (αν και προσωπικά πιστεύω ότι κανένα άξιο λόγου εύρημα δεν θα βρεθεί διότι ξυλόλιο δεν υπήρξε, όπως δεν υπήρξε καμμία συνωμοσία και καμμία συγκάλυψη) αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θιγούν τα αιτήματα των υπολοίπων γονέων που θέλουν να μην καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης.

Τί έγινε τελικά;

Η Ελληνική Δικαιοσύνη ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ, επαναλαμβάνω ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ δεκτό το αίτημα όπως είχε κατατεθεί από την κα Κωνσταντοπούλου. Εάν είχε κάνει δεκτό αυτό το αίτημα, τότε θα είχε ανοίξει η κύρια ανάκριση και η κυρία Πρόεδρος θα είχε επιτύχει τον πραγματικό της σκοπό που δεν ήταν οι τοξικολογικές αλλά η αναβολή της Δίκης. Αλλά ανέσυραν από το αρχείο μια παλαιότερη αρχειοθετημένη μήνυση άλλων συγγενών και έδωσαν την άδεια για τις τοξικολογικές σε παράλληλη άλλη δικογραφία που δεν επηρεάζει την έναρξη της κυρίας Δίκης. Αυτή τους η απόφαση, σοφή σε κάθε περίπτωση, πέτυχε ακριβώς αυτό που υποστήριζα από την πρώτη μέρα δηλ ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της κυρίας που έβαλε μπροστά έναν δυστυχή πατέρα για να παίξει με τα συναισθήματα μας για να πετύχει τον σκοπό της δηλ την αναβολή της Δίκης. Η Δικαιοσύνη λοιπόν που είχε στην διάθεσή της το σύνολο της Δικογραφίας, όπως έλεγα από την πρώτη στιγμή στην Βουλή, βρήκε αυτή τη λύση διότι γνώριζε πράγματα που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι.

Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που έδωσε μάχη μέχρις εσχάτων να συνεχιστεί η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι και μετά την απόφαση με νέα προσχήματα, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του σκοπού της.

Πότε δεν ήταν οι τοξικολογικές ο σκοπός της αλλά η αναβολή και απέτυχε παταγωδώς.

Τώρα μένει ένα επιχείρημα κριτικής, ότι η Δικαιοσύνη άργησε, δεν συμφωνώ. Για τους συνήθεις ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Δικαιοσύνη, θα έλεγα ότι κινήθηκε με αστραπιαία ταχύτητα. Μέσα σε 23 μέρες βρήκε την λύση να ξεφύγει με έναν νομικά άρτιο τρόπο από μια νομική και επικοινωνιακή παγίδα που η κ. Κωνσταντοπούλου σχεδίαζε επί μήνες. Αυτό κανονικά θα έπαιρνε πολλές εβδομάδες και η Κοινωνία μας θα έμενε με αμφιβολίες και σκιές, ενώ τώρα κανείς δεν θα μπορεί μετά τις τοξικολογικές και με την παρουσία πραγματογνωμόνων των συγγενών κλπ να συνεχίσει τις συνωμοσίες. Όλα θα πάνε όπως πρέπει, η Κάθαρση θα έρθει στη Δίκη, η Κοινή Γνώμη θα ικανοποιηθεί και η κυρία Πρόεδρος θα ηττηθεί στα δόλια σχέδιά της να σύρει την Ελλάδα στο χάος.

Τώρα, εάν αυτή η εξέλιξη εμένα που στάθηκα με θάρρος και όχι εύκολα και άνευ κόστους απέναντι της και εξήγησα στην Ελληνική Κοινωνία το πραγματικό της σχέδιο με άφησε τελικά πολιτικά εκτεθειμένο, όπως ισχυρίστηκε η κυρία στον ΣΚΑΙ, το αφήνω στην κρίση σας.

Εγώ πάντως είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη, διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι απολύτως τίποτε από όσα διακινούν οι συνωμοσιολόγοι δεν θα βρεθεί σε αυτές τις εξετάσεις, διότι τίποτε δεν υπήρχε από όσα μας έλεγαν, και στην Δίκη που θα ακολουθήσει σύντομα θα αναδειχθεί η αλήθεια και θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι. Μόνον έτσι θα ηρεμήσει ο κόσμος και θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε μεταξύ μας την εμπιστοσύνη και την καλοπιστία που τόσο χρειαζόμαστε».