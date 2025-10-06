Μια έντονη αντιπαράθεση εκτυλίσσεται γύρω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να υποστηρίζει ότι πίσω από τον πόνο ενός πατέρα επιχειρείται εκτεταμένη προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του με σκοπό τοξικολογικές εξετάσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες.

«Στον πόνο ενός πατέρα έχει στηθεί μια τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια, με σκοπό να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη», τόνισε. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντάς την «κακό άτομο», χωρίς ενδιαφέρον για την υγεία του Πάνου Ρούτσι.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι η εμπλοκή του προέκυψε θεσμικά: «Η δική μου εμπλοκή προέκυψε θεσμικά: ως υπουργός Υγείας κλήθηκα να διαχειριστώ πώς θα εξασφαλίσουμε την καλή υγεία ενός απεργού πείνας πολλές μέρες στο Σύνταγμα. Για να είμαι βέβαιος ότι η υγεία αυτού του ανθρώπου δεν θα κινδυνεύσει, έχω δώσει εντολή να υπάρχει σταθμός ΕΚΑΒ απέναντι, 24 ώρες το 24ωρο. Τρεις φορές την ημέρα πηγαίνουν οι γιατροί και τον ρωτάνε αν θέλει κάτι, τρεις φορές την ημέρα μέχρι τώρα σταθερά απορρίπτει κάθε είδους εξέταση και επαφή με το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω γιατί, ρωτήστε τον κ. Ρούτσι».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε, επίσης, ότι όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, πρέπει να πηγαίνει σε νοσοκομείο και όχι σε ξενοδοχείο. «Όλα τα σάιτ γράφουν με πανομοιότυπο τρόπο την είδηση αυτή, ότι ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε ξενοδοχείο όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Βγήκε μετά ο κ. Ρούτσι και ανέφερε πως προσβλήθηκε με αυτό που είπα», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι ο λόγος που πήγε στο ξενοδοχείο ήταν η πορεία και όχι η επιδείνωση της υγείας του. Σε ερώτηση για το ποιοι διέρρευσαν την είδηση, απάντησε: «Οι άνθρωποι δίπλα στον Ρούτσι».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κίνησή του δεν είχε στόχο να προσβάλει τον κ. Ρούτσι, αλλά να αποκαλύψει τις μεθοδεύσεις της κ. Κωνσταντοπούλου: «Αν δεν έλεγα εγώ αυτό όμως, θα πιστεύατε ότι είχε πρόβλημα υγείας. Με την κίνησή μου αυτή, δεν προσέβαλα τον κ. Ρούτσι αλλά χάλασα τη σούπα της κ. Κωνσταντοπούλου και των περί αυτής, οι οποίοι με πολύ δόλιο και μεθοδευμένο τρόπο, παίζοντας με το συναίσθημα των Ελλήνων, πάνε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί επέλεξε να μην ικανοποιήσει αμέσως όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι: «Θα μπορούσα κι εγώ, όπως μερικοί άλλοι, να βγω και να πω να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα του κ. Ρούτσι και να με αγαπάει όλος ο κόσμος. Δεν το έκανα. Θα μπορούσα να το κάνω. Μπορούμε όλοι να το παίζουμε καλοί. Μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε με τον λαϊκισμό μαζί και να λέμε σε όλα ναι. Κάποια φορά στην πολιτική πρέπει να λες και την αλήθεια».

Σχετικά με τη δράση της κ. Κωνσταντοπούλου, τόνισε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος του κ. Ρούτσι, είχε 2,5 χρόνια ανοιχτό ανακριτικό φάκελο να κάνει το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις. 2,5 χρόνια το ξέχασε. Πότε το κατέθεσε; Όταν έκλεισε ο φάκελος. Γιατί το κατέθεσε όταν έκλεισε ο φάκελος και αφού ξεκίνησε την απεργία πείνας ο κ. Ρούτσι; Γιατί όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας, δεν είχε καν κατατεθεί το αίτημα. Στο μυαλό της έχει πώς θα ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία, κάτι που σημαίνει δεν θα ξεκινήσει η δίκη τώρα».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμα ότι η κ. Κωνσταντοπούλου επιδιώκει προσωπικό και πολιτικό όφελος από την υπόθεση: «Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πολιτικό και οικονομικό όφελος από αυτήν την ιστορία. Χθες βγήκε η κ. Δάλλα, που την είχε υποψήφια στην Πλεύση Ελευθερίας, και είπε πως το πρωί έκλαιγε για τα Τέμπη και το βράδυ πήγαινε σε γλέντια. Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν έχει κανένα συναίσθημα για τα Τέμπη, ούτε τη νοιάζει κανένας παρά μόνο ο εαυτός της. Τη νοιάζει το δικηγορικό της γραφείο το οποίο προβάλλει νυχθημερόν στη Βουλή μιλώντας για την πελατεία της. Όσο ανεβαίνει η υπόθεση των Τεμπών ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, άρα θέλει να κρατηθεί αυτή η υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερο στην επικαιρότητα. Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο κ. Ρούτσι, είναι κακό άτομο που δεν έχει μέσα της ανθρώπινο αίσθημα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις πρέπει να γίνει δεκτό, με τρόπο που να μην καθυστερήσει τη δικαστική διαδικασία: «Λέω κάτι διαφορετικό από τον κ. Δένδια; Αυτό πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο δικονομικά, ώστε να μην οδηγήσει σε καθυστέρηση της δίκης».