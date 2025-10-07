Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε χθες το απόγευμα ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, προκειμένου να υποδεχθεί τον γιο του Αλέξανδρο, ο οποίος ήταν ένας από τους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στη δράση της Global Sumud Flotilla για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Αλέξανδρος Αποστολάκης ήταν μεταξύ όσων κρατήθηκαν προσωρινά σε φυλακές μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης ανοικτά της Γάζας. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μίλησε σήμερα στο OPEN για την εμπειρία του γιου του και των άλλων ακτιβιστών, δηλώνοντας: «Και ως πατέρας και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι επικροτώ τις οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες που έχουν ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται γενοκτονία».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κράτηση των 27 ατόμων από τις ισραηλινές αρχές: «Όλες οι κυβερνήσεις αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις βοηθούν, να τις επικροτούν και να τις αναδεικνύουν. Και όχι να τις παρεμποδίζουν. Η συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη. Το ΥΠΕΞ, τουλάχιστον, μας είχε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι οι πρωτοβουλίες που πήρε ήταν λίγο… χλιαρές. Οι Τούρκοι τους πήραν την πρώτη ημέρα και χωρίς πολλά-πολλά. Θα έπρεπε το Ισραήλ να συμπεριφερθεί διαφορετικά στους Έλληνες γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια εξαιρετική στρατηγική σχέση και υπάρχει και ένα κλίμα που… παρά τα όσα κάνουν, οι φωνές από τη χώρα μας είναι λίγο μαζεμένες».

Για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι Έλληνες ακτιβιστές στις ισραηλινές φυλακές, τόνισε: «Δεν ήταν η συμπεριφορά τους η καλύτερη. Καταρχήν, αυτός ο αλήτης, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, ο υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, τους έκανε ένα απίστευτο bullying. Μετά τους έβαλαν χειροπέδες. Τι ήταν; Τρομοκράτες; Τους έβαλαν σε φυλακή τρομοκρατών. Είναι δυνατόν;».

Στο αεροδρόμιο, πλήθος κόσμου περίμενε τους ακτιβιστές με πανό υπέρ τους, ενώ μεταξύ αυτών που βρέθηκαν εκεί ήταν ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα στους επιστρέψαντες ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.