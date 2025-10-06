Με ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση κατά του Ισραήλ εμφανίστηκε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, λίγη ώρα μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Σουηδή ακτιβίστρια, γνωστή για τους αγώνες της σε θέματα περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγόρησε ανοιχτά το Ισραήλ για τον αποκλεισμό στη Γάζα, σημειώνοντας ότι «εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν εξαιτίας του ισραηλινού αποκλεισμού». Παράλληλα, έκανε λόγο για «γενοκτονία που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται».

Greta Thunberg in Greece:



Let me be very clear: there is a genocide going on in front of our eyes. pic.twitter.com/zhZ2HpVGgE — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

Η Τούνμπεργκ επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεύοντας τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και κρατούνταν για αρκετές ημέρες. Η απελευθέρωσή τους επετεύχθη κατόπιν συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών, με ενεργή παρέμβαση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις της κατά την έξοδό της από το αεροδρόμιο, η Τούνμπεργκ, εμφανώς συγκινημένη, υπογράμμισε πως «η αλληλεγγύη δεν αποτελεί έγκλημα» και επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου αυτά καταπατώνται.

Κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, τους υποδέχτηκαν δεκάδες υποστηρικτές και αλληλέγγυοι, κρατώντας πανό, πλακάτ και σημαίες της Παλαιστίνης, σε μια συγκινητική εκδήλωση αλληλεγγύης. Η υποδοχή συνοδεύτηκε από συνθήματα υπέρ της ελευθερίας για τη Γάζα και καταγγελίες για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στην αποστολή.