Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα, συνοδευόμενοι από άλλους διεθνείς συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η παγκοσμίου φήμης περιβαλλοντική ακτιβίστρια ταξίδεψε με την ελληνική αποστολή και συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό, στο πλαίσιο του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας.

Οι συμμετέχοντες είχαν τεθεί υπό κράτηση από τις ισραηλινές αρχές στις 3 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης των πλοίων. Τρεις ημέρες αργότερα, απελάθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ramon στο Εϊλάτ, με προορισμό την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Κατά την άφιξή τους στην Αθήνα, τους υποδέχτηκαν δεκάδες υποστηρικτές και αλληλέγγυοι, κρατώντας πανό, πλακάτ και σημαίες της Παλαιστίνης, σε μια συγκινητική εκδήλωση αλληλεγγύης. Η υποδοχή συνοδεύτηκε από συνθήματα υπέρ της ελευθερίας για τη Γάζα και καταγγελίες για τη στάση του Ισραήλ απέναντι στην αποστολή.