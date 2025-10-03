Αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες κατά 1,8 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με πέρυσι καταγράφει ήδη το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Όπως σημείωσε η υπουργός, «το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο το οποίο έρχεται και προστατεύει πρώτα απ’ όλα τον εργαζόμενο, καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζεται ότι αμείβεται γι’ αυτόν τον χρόνο, ενώ, παράλληλα, προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Το πεδίο εφαρμογής της έχει διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη στο προστατευτικό αυτό μέτρο των κλάδων του τουρισμού, της εστίασης, της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου».

Προανήγγειλε μάλιστα ότι σύντομα θα ενταχθούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

«Στον τουρισμό έχουμε αύξηση συν 681% και στην εστίαση συν 180%. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος», προσέθεσε.

Αναφορικά με το, προς κατάθεση στη Βουλή, εργασιακό νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως απέκρουσε τις αιτιάσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) «περί δήθεν απορρυθμισμένου πλαισίου ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου», επισημαίνοντας ότι αυτό το απορρυθμισμένο πλαίσιο είναι «το πλαίσιο στο οποίο έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων. Σήμερα, η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008. Έχει την υψηλότερη απασχόληση εδώ και 18 χρόνια. Έχει πολύ χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, το πιο βασικό, πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Τα ποσοτικά είναι σαφή. Έχουμε πάνω από 500.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν, πριν από πέντε χρόνια και τώρα δουλεύουν. Αυτό μην το υποτιμούμε. Το ότι ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά σημαίνει ότι αποκτά μία πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα ο ίδιος και η οικογένειά του, να σταθεί στα πόδια του, να δημιουργήσει. Η δουλειά είναι ζωή. Συνεπώς, ότι έχουμε 500.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δούλευαν και τώρα δουλεύουν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί όμως και δεν αρκεί, γιατί αυτό το στοιχείο των 500.000 είναι καθαρά ποσοτικό».

Αναλύοντας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας, η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον στην πλήρη απασχόληση, καθώς πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ερωτηθείσα σχετικά με το «δήθεν 13ωρο, που επιχειρείται να εμπεδωθεί στον δημόσιο διάλογο ως μία οριζόντια ρύθμιση που αφορά όλους τους εργαζόμενους», όπως το χαρακτήρισε, η κ. Κεραμέως απάντησε: «Δεν είναι έτσι, διότι είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από τρεις ημέρες τον μήνα, μπορεί να γίνει μόνο μετά από συναίνεση, γίνεται ήδη αν δουλεύεις σε δύο εργοδότες ή σε τρεις. Αυτό που αλλάζει είναι ότι, αντί να παίρνεις το μηχανάκι σου και να πηγαίνεις σε έναν δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεσαι κανονικά και όχι ως υπερωρία, γιατί η υπερωρία αμείβεται +40%, θα μπορείς, αν το επιθυμείς, κατ’ εξαίρεση, για 37 ημέρες τον χρόνο να δουλεύεις για έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη».

Απαντώντας στις περιπτώσεις όπου τυχόν υπάρξουν φαινόμενα κατάχρησης της ρύθμισης, η υπουργός υπενθύμισε ότι η ίδια συζήτηση διεξαγόταν πέρυσι για την έκτακτη βάρδια εργασίας, όπου επιχειρήθηκε να εμπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι ολόκληρη η αγορά εργασίας εισέρχεται σε καθεστώς 6ήμερης εργασίας, ενώ, τελικά, μόλις το 0,1% του συνόλου των επιχειρήσεων κάνουν χρήση της κατ’ εξαίρεσης ρύθμισης.

«Γιατί το λέω αυτό; Γιατί τότε η συζήτηση ήταν ολόιδια. Μα πώς θα μπορέσει να αρνηθεί ο εργαζόμενος να δουλέψει έκτη μέρα; Εμείς λέγαμε τότε θα είναι κατ’ εξαίρεση, έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει, ό,τι ακριβώς λέμε και σήμερα για την κατ’ εξαίρεση 13ωρη απασχόληση», διευκρίνισε η κ. Κεραμέως, προσθέτοντας ότι συμφέρει πολύ περισσότερο μία επιχείρηση να προσλάβει έναν δεύτερο εργαζόμενο. «Έχετε ακούσει εσείς κανένα παράπονο – ότι κάποιος αρνήθηκε την “έκτη” ημέρα και κάτι έγινε; Εγώ δεν έχω ακούσει. 0,1% είναι οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο καθεστώς της δήθεν εξαήμερης εργασίας. Λέω δήθεν, γιατί ήταν μία έκτακτη βάρδια για εργοστάσια, για συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασε ότι αυτές έχουν επικεντρωθεί στον δημόσιο διάλογο σε μία μόνο διάταξη, η οποία το μόνο που κάνει είναι να δίνει μία επιπλέον δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να αμείβεται με προσαύξηση 40% για κάτι που ήδη κάνει, αγνοώντας 87 διατάξεις συνολικά, πολλές εκ των οποίων είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους.

«Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης την επόμενη εβδομάδα, που θα ξεκινήσει το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα τα ρωτήσω ευθέως. Διαφωνούν, ας πούμε, με τη διάταξη που προβλέπει το νομοσχέδιο για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο; Δεν έχω ακούσει τίποτα γι’ αυτό. Ελπίζω να είναι, γιατί συμφωνούν και θα το ψηφίσουν. Διαφωνούν με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να πάρουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας; Διαφωνούν με το ότι καθιστούμε το επίδομα γονικής αδείας αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο; Διαφωνούν με το ότι αυστηροποιούμε πάρα πολύ το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία;

Σήμερα, μπορεί σε ένα εργοτάξιο να εργάζεται κάποιος ο οποίος κάνει οξυγονοκόλληση και κάποιος ο οποίος βάφει. Αυτοί το κάνουν παράλληλα και δεν υπάρχει κανείς να τους συντονίσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εργατικό ατύχημα. Εμείς τι προβλέπουμε; Υποχρεωτικά παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας. Εγώ ρωτώ, λοιπόν, και ευθέως ακόμα και την Αντιπολίτευση, θα καταψηφίσουν τη διάταξη που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας; Θα καταψηφίσουν την επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες; Θα καταψηφίσουν την απαγόρευση μείωσης αποδοχών σε έναν κλάδο που έχει εφαρμόσει Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας; Γιατί το λέω αυτό; Αυτές οι επτά ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές και πάρα πολύ υποστηρικτικές για τους εργαζόμενους. Δεν ακούμε τίποτα γι’ αυτές. Ελπίζω να μην ακούμε, γιατί θα ψηφίσουν θετικά», συμπλήρωσε η ίδια.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 10.000 μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, τονίζοντας ότι, παρόλο που έχει μειωθεί η γυναικεία ανεργία, το υπουργείο εξακολουθεί να στηρίζει τις γυναίκες, επιδοτώντας την απασχόλησή τους, επιδοτώντας, δηλαδή, μία επιχείρηση που θα προσλάβει μία από αυτές τις άνεργες μητέρες, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της απασχόλησης.

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως αποσαφήνισε ότι η ρύθμιση του νομοσχεδίου που προβλέπει την τετραήμερη εργασία και η οποία δεν συζητείται πολύ στον δημόσιο διάλογο, δεν αφορά μόνο εργαζόμενους γονείς, αλλά όλους τους εργαζόμενους, προσθέτοντας ότι δεν έχει περιορισμό, «μπορεί κάποιος να θέλει να συμφιλιώσει καλύτερα προσωπική και επαγγελματική ζωή. Πλέον, θα υπάρχει το πλαίσιο για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο».

Τέλος, σχετικά με την επερχόμενη δράση του Υπουργείου «Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου 2025, η Υπουργός είπε: «Η συγκυρία είναι τέτοια που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής. Δεν πάμε μόνοι μας. Πάμε με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Ως Υπουργείο Εργασίας, θεωρούμε χρέος μας να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά, δηλαδή να φέρουμε πιο κοντά τους Έλληνες πολίτες που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να γνωρίσουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό».