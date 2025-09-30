Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της δημοφιλίας των υπουργών τόσο μεταξύ του συνόλου των ψηφοφόρων όσο και μεταξύ αυτών της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Παράλληλα το 38% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ωφελείται, ο ίδιος ή η οικογένειά του από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος, ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δηλώνει ότι έχει ίδιο καλή ή και καλύτερη εικόνα για τον πρωθυπουργό μετά τη ΔΕΘ.

Στη δημοφιλία των υπουργών: ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας προηγείται με 21% και ακολουθεί ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ισοβαθμεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη στο 7% και ακολουθούν ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας με 3%, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος 2%, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως με 2% και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 2%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, διαμορφώνονται ως εξής:

Νίκος Δένδιας 51%

51% Κυριάκος Πιερρακάκης 33%

33% Άδωνις Γεωργιάδης 28%

28% Κωστής Χατζηδάκης 21%

21% Νίκη Κεραμέως 7%

7% Τάκης Θεοδωρικάκος 7%

7% Βασίλης Κικίλιας 6%

6% Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 4%

Σε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κατά πόσο αυτά ωφελούν «εσάς και την οικογένειά σας»;

Καθόλου 53%

Λίγο 22%

Αρκετά 15%

Πολύ 1%

Τέλος σε ερώτηση για την εικόνα που έχουν για την κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ: