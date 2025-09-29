Στις 12,5 μονάδες καταγράφεται η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Alco, την ίδια ώρα που καταγράφεται το «ξεφούσκωμα» της Πλεύσης Ελευθερίας που δείχνει να «παλεύει» με το ΚΚΕ για την τέταρτη θέση.

Κάτω από το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή εμφανίζονται το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, ενώ ένας στους πέντε δηλώνει αναποφάσιστος.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελληνική Λύση με 9,3%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%, η Νίκη με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,3%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 19%.

Πώς αυτοπροσδιορίζονται όσοι δηλώνουν αναποφάσιστοι:

Κεντροδεξιοί 28%

Κεντρώοι 21%

Τίποτα 16%

Κεντροαριστεροί 13%

Αριστεροί 8%

Δεξιοί 6%

Σε ερώτηση σχετικά με το τι συναισθήματα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, «θετικά» απαντά το 19%, «αδιάφορα» απαντά το 37% και «αρνητικά» το 42%.

Παράλληλα το 61% των ερωτηθέντων απαντά πως δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τους εκφράζει και το 36% πως υπάρχει.