Ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία, μικρή ενίσχυση για το ΠΑΣΟΚ και σχετική στασιμότητα για τα υπόλοιπα κόμματα, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Politic.gr.

Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει αύξηση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τη μέτρηση του Αυγούστου, ανεβαίνοντας από το 25,9% στο 29,7%. Παρά την ανοδική τάση, το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να μην προσεγγίζει τα επίπεδα αυτοδυναμίας.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, φτάνοντας στο 15%. Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μικρές μεταβολές. Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο στην πρόθεση ψήφου ανέρχεται στο 17,9%.

Μεταβολές στα κόμματα

Η Ελληνική Λύση εμφανίζει υποχώρηση, με τα ποσοστά της να πέφτουν από το 10,1% στο 8,1%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει σημαντική πτώση, από το 10% στο 7,6%. Το ΚΚΕ διατηρεί τη σταθερότητά του, κινούμενο από το 7,8% στο 7,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας από το 4,5% στο 5,4% και καταλαμβάνοντας την έκτη θέση. Το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει πτώση από το 5,3% στο 4,4%, ενώ μείωση καταγράφουν επίσης η Φωνή Λογικής (από 5,2% στο 4,2%) και το ΜέΡΑ25 (από 5% στο 4%).

Η Νέα Αριστερά ενισχύεται, ανεβαίνοντας από το 1,4% στο 2,8%, ενώ η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,5%. Τα στοιχεία δείχνουν ένα σκηνικό σχετικής σταθερότητας, χωρίς ριζικές αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς.

Αποδοχή του προγράμματος ΠΑΣΟΚ

Το 56% των πολιτών κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, ενώ το 24% το αξιολογεί θετικά και ένα 20% δεν εκφράζει άποψη.

Το ποσοστό της θετικής αποδοχής υπερβαίνει το καταγεγραμμένο εκλογικό ποσοστό του κόμματος, γεγονός που δείχνει ότι κάποιες από τις θέσεις του βρίσκουν απήχηση και εκτός κομματικής βάσης. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η αποδοχή είναι πολύ υψηλότερη, καθώς το 77% των ψηφοφόρων του τοποθετείται θετικά και μόλις το 16% αρνητικά.

Η προσχώρηση Λοβέρδου και η επιστροφή Σαμαρά

Σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, το 53% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη. Αντίθετα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι έντονα αρνητική, με το 87% να την απορρίπτει, το 11% να την εγκρίνει και το 2% να δηλώνει ουδέτερο.

Αρνητική είναι και η στάση της πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ. Συγκεκριμένα, το 62% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», το 22% «ναι» ή «μάλλον ναι» και το 16% δεν εκφράζει γνώμη. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 34% βλέπει θετικά ένα τέτοιο σενάριο, ενώ το 55% εκφράζεται αρνητικά και το 11% δηλώνει ουδέτερο.

«Διαφθορά» και «διαπλοκή» τα βασικά προβλήματα

Στο ερώτημα για τα μεγαλύτερα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, η διαφθορά και η διαπλοκή αναδεικνύονται πρώτες σε ποσοστά με 31%, ενώ ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25%. Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις συγκεντρώνουν 14%, η έλλειψη έμπνευσης από τους πολιτικούς αρχηγούς 11% και η ανησυχία για υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα 9%. Χαμηλότερα βρίσκονται η κριτική στα κομματικά στελέχη (6%) και η αλλοίωση του ιδεολογικού προσανατολισμού (2%).

Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ» ή «αρκετά» θυμωμένο με το πολιτικό σύστημα, ενώ μόλις το 18% απαντά «λίγο» ή «καθόλου».

Κριτήρια ψήφου στις επόμενες εκλογές

Στις επόμενες εκλογές, το 39% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βασικό κριτήριο την απομάκρυνση της παρούσας κυβέρνησης.

Η ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα καταγράφει ποσοστό 45%, ενώ ένα 14% επικαλείται άλλους λόγους για την ψήφο του.

Πρώτη η απάντηση «Κανένας» για την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, προηγείται η απάντηση «κανένας» με 33,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ τρίτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από 4,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης 3,7% και ο Σωκράτης Φάμελλος 3%.

Τι ζητούν οι πολίτες από έναν ηγέτη

Η «εντιμότητα και ηθική» αναδεικνύονται ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας αρχηγός κόμματος, σύμφωνα με το 41% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί η «ικανότητα διακυβέρνησης» με 28% και το «όραμα και στρατηγική» με 25%. Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται η «ικανότητα επικοινωνίας με τους πολίτες» με 3% και το «διεθνές κύρος» με 2%.