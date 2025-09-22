Διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Στην πρόθεση ψήφου, στο πλαίσιο του «Σφυγμού Σεπτεμβρίου 2025», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, το ΚΚΕ επίσης με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 7%, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Νίκη με 2% και από 1,5% η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου -ένα υποθετικό σενάριο με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων- προκύπτει εικόνα οκτακομματικής Βουλής: η ΝΔ λαμβάνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, η Ελληνική Λύση 11,5%, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ από 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, η Φωνή Λογικής 4,5% και το ΜέΡΑ25 4%. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφονται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, χωρίς τη συμμετοχή των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και οι Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Κουτσούμπας με 6%. Όταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί προστίθενται στη λίστα, ο Μητσοτάκης προηγείται με 25%, ο Τσίπρας φτάνει το 11%, οι Βελόπουλος και Ανδρουλάκης 6%, ο Κουτσούμπας 5% και ο Σαμαράς 4%.

Επιπλέον, η έρευνα καταγράφει τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το 77% δηλώνει ότι είναι σχετικά απίθανο ή σίγουρο πως δεν θα τον ψήφιζε, ενώ θετικά απαντά το 20%. Για τον πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ, το 85% απορρίπτει την ψήφο, με μόλις 13% να δίνει θετική απάντηση.

Στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία παραμένει η ακρίβεια, ενώ ακολουθούν η διαφθορά, η διαφάνεια, το μεταναστευτικό και το σύστημα Υγείας. Το γενικό κοινωνικό και συναισθηματικό κλίμα χαρακτηρίζεται από απογοήτευση, θυμό και απελπισία, στοιχεία που εντοπίζονται ιδιαίτερα έντονα στις νεότερες ηλικίες και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.