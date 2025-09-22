Η πρόσφατη παρουσία της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς και τα πρώτα δημοσκοπικά δεδομένα του φθινοπώρου, σκιαγραφούν μια πολιτική εικόνα γεμάτη ρευστότητα και αντιφατικά μηνύματα.

Η κυβέρνηση, η οποία επένδυσε πολιτικά στην απήχηση των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, φαίνεται τελικά να μην έπεισε το ευρύ κοινό στον βαθμό που θα επιθυμούσε. Ωστόσο, ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα για το κυβερνών κόμμα είναι η διακριτή υπεροχή της απήχησης του πρωθυπουργού σε σύγκριση με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Στο ερώτημα αν θα πρέπει να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, το 35% των ερωτηθέντων απαντά θετικά, στοιχείο που υποδηλώνει πως, παρά τις φθορές, υπάρχει ακόμη μια πολιτική δεξαμενή στην οποία μπορεί να επενδύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες ανανέωσης και αντιμετώπισης των παθογενειών της κυβέρνησης και του κομματικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα TheOpinion.gr, στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,3%, ενώ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,6%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (13,6% και 10,5% αντίστοιχα), η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και με σαφώς μειωμένα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός χάρτης εμφανίζει έντονο κατακερματισμό, που επιτρέπει στη ΝΔ να διατηρεί διψήφια διαφορά, παρά τις απώλειες.

Το ΠΑΣΟΚ, παρά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, δεν φαίνεται ακόμη να πείθει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ προκάλεσε μερική αισιοδοξία, καθώς οι θετικές εκτιμήσεις υπερβαίνουν την τρέχουσα πρόθεση ψήφου του κόμματος. Ωστόσο, ακόμη και εντός της εκλογικής του βάσης, το 49% των ψηφοφόρων δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από την παρουσία και τις προτάσεις του αρχηγού, έναντι 42% που δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο. Σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, το 75% εκφράζεται αρνητικά, με μόλις το 13% να δηλώνει θετική εντύπωση.

Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολή. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει συνοδευτεί από την ανάδειξη νέου αξιόπιστου αφηγήματος. Όταν οι πολίτες ρωτήθηκαν αν θα ψήφιζαν κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το 63% απάντησε «σε καμία περίπτωση», ενώ το 15% δήλωσε ότι κάτι τέτοιο είναι «όχι και τόσο πιθανό». Το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται, τουλάχιστον προς το παρόν, εξαντλημένο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η έντονη επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την οικονομία. Στο ερώτημα κατά πόσο θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, το 51% απάντησε «καθόλου», το 28% «λίγο», και μόλις το 17% «αρκετά» ή «πολύ».