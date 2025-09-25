Η GPO πραγματοποίησε νέα μεγάλη δημοσκόπηση για το Star παραθέτοντας την επόμενη μέρα μετά τη ΔΕΘ.

Οι πολίτες απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως στο ποιο άτομο θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, στο κόμμα που θέλουν να δουν στην κυβέρνηση κτλ.

Πιο αναλυτικά, η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,7%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 9,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 7,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

Φωνή Λογικής: 2,8%

Νίκη: 2,3%

ΜέΡΑ 25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Στην ερώτηση ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό, απάντησαν ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27,8%

Νίκος Ανδρουλάκης: 10,4%

Κυριάκος Βελόπουλος: 8,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,8%

Σωκράτης Φάμελλος: 4,2%

Επίσης, στο ερώτημα αν συμφωνούν με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για άμεση προσφυγή σε κάλπες, το 51,2% συμφωνεί, ενώ το 46,7% διαφωνεί

.

Το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 44,3% επιθυμεί αυτόνομη κυβέρνηση, ακόμη κι αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές.

Μάλιστα, το 30,7% θέλει κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 29,6% θέλει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ.

Καθημερινά προβλήματα

Οι πολίτες απαντώντας στα προβλήματα που τους απασχολούν, έβαλαν πρώτη την ακρίβεια στην αγορά, με τα εθνικά ζητήματα να απασχολούν το μικρότερο τμήμα της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα:

Ακρίβεια: 57,8%

Διάφορα: 14,5%

Μεταναστευτικό: 6,5%

Εθνικά θέματα: 6,4%

Επίσης, το 55,6% δήλωσε ότι δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα λόγω οικονομικών δυσκολιών, σε αντίθεση με το 44,2% που δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα.