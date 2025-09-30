Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπερασπίστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις για το λεγόμενο «13ωρο».

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις, για έως 37 μέρες τον χρόνο και μόνο με τη συγκατάθεση του εργαζομένου, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή του. Παράλληλα, παρουσίασε τις νέες προβλέψεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την ενίσχυση των γυναικών στην αγορά, αλλά και τα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους άνω των 50 ετών.

«Όλα αυτά που ακούγονται για το 13ωρο μου θυμίζουν τίτλους ειδήσεων πριν έναν χρόνο που έλεγαν ότι «η Ελλάδα περνά σε 6ήμερη εργασία» κτλ. . Εμείς λέγαμε τότε ότι δεν ισχύει, ότι είναι μόνο κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ότι θα είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη και έκαναν λόγο για «εργασιακό μεσαίωνα». Έναν χρόνο μετά τι έγινε: πόσες επιχειρήσεις δουλεύουν 6ήμερο; Το 0,1%. Δεν είχε ανάγκη το μέτρο, όχι δεν πέτυχε, γιατί ήταν για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, «η Ελλάδα περνά σε 13ωρο». Αυτό τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι άπαντες στην Ελλάδα θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα τον χρόνο. Αυτό δεν ισχύει, γιατί είναι μία ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, για έως 37 μέρες τον χρόνο, δηλαδή αναλογικά 3 μέρες τον μήνα – ως υπερωρία – , μόνο αν συμφωνήσει ο εργαζόμενος και θα παίρνει +40 %. Το βάλαμε στο νομοσχέδιο γιατί δίνει την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να παίρνει +40% στην αμοιβή του, για κάτι που ήδη κάνει. Μέχρι στιγμής ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες», είπε αρχικά.

Και προσέθεσε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει μπει σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση, τώρα μπαίνει χονδρεμπόριο, ενέργεια. Φέτος σε σχέση με πέρσι έχουμε 1,5 εκ. καταγεγραμμένες υπερωρίες. Σε σχέση με πέρσι είμαστε 1105% πάνω σε υπερωρίες. Είναι μία απόδειξη που εξυπηρετεί τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό»

Αναφορικά με τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου η κ. Κεραμέως υπογράμμισε σχετικά: «Το νομοσχέδιο για το οποίο μιλάμε τώρα, έχει άλλες 87 διατάξεις. Έχει μέσα για 4ήμερη εργασία για όλον τον χρόνο. Η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Για πρώτη φορά προβλέπεται το επίδομα γονικής αδείας να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο. Επεκτείνεται το δικαίωμα λοχείας και κυοφορίας σε περισσότερες γυναίκες. Μέχρι σήμερα, μπορούσε μία γυναίκα να πάρει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας αν είχε 200 ένσημα σε έναν εργοδότη. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι, τι μας ενδιαφέρει εάν είναι σε έναν ή δύο ή τρεις εργοδότες. Μας ενδιαφέρει να έχει 200 ένσημα. Δεν μιλάει όμως κανείς γι΄αυτά».

Για τις προσλήψεις γυναικών: «Είναι γεγονός ότι παρότι η ανεργία έχει μειωθεί πολύ στην χώρα μας, και για πρώτη φορά στην ιστορία η ανεργία των γυναικών πήγε σε μονοψήφιο αριθμό, έπεσε πριν μερικούς μήνες στο 9,8%. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να το ρίξουμε. Έτσι, φέρνουμε ένα οριζόντιο, ρηξικέλευθο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για μητέρες. Είναι για μητέρες που έχουν παιδιά έως 15 ετών για να βοηθήσουμε την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Πάμε και επιδοτούμε την εργασία και όχι να επιδοτήσουμε κάποιον για να μην δουλεύει. Έως 80-% είναι η επιδότηση. Μιλάμε για 10.000 γυναίκες, 5.000 για μερική και 5.000 για πλήρη απασχόληση, πάμε και επιδοτούμε την απασχόλησή τους – στον ιδιωτικό τομέα – για να τις βοηθήσουμε να επανενταχθούν στην εργασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληροίς, ανοίγει η πλατφόρμα και κανείς την αίτησή σου. Αυτή η επιδότηση είναι για έως 15 μήνες. Δίνουμε την δυνατότητα οι εργοδότες να προσλάβουν όσο δυνατόν περισσότερες μητέρες».