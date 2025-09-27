Παρούσα στην εκδήλωση του Calamos Investments, που διοργανώθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νέα Υόρκη, ήταν το Σάββατο (27.09.2025) η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Mητσοτάκη.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια των συναντήσεων και ομιλιών που είχε ο πρωθυπουργός μέσα στην εβδομάδα στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι φωτογραφήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αλλά και με την πρέσβη των ΗνωμένωνΠολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή της, η Μαρέβα Γκραμπόφκι, μοιράστηκε μία φωτογραφία από την σημερινή εκδήλωση, στην οποία φαίνεται και ο CEO της Calamos Investments, Τζον Κουδούνης.

«Με μεγάλη χαρά παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση του Calamos Investments που διοργανώθηκε προς τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και τον CEO της Calamos Investments John Koudounis», έγραψε στην ανάρτησή της η σύζυγος του πρωθυπουργού.