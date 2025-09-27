Έργο κοινού συμφέροντος είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, όμως υπάρχουν δυσκολίες, που προκύπτουν κυρίως από τη στάση της Τουρκίας.

Αυτό εξηγούν κυπριακές διπλωματικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ».

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας».

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ.» τονίζουν οι ίδιες πηγές.