Τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι το 54% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης: «Αυτό που λέει είναι μια πραγματικότητα. Πέρυσι, αν κάποιος δει τις δηλώσεις μου το είχα πει και με έλεγαν ρατσιστή, επειδή είπα το αυτονόητο: η εγκληματικότητα στους αλλοδαπούς είναι πολύ περισσότερη από τους ημεδαπούς».

«Όλοι οι μετανάστες δεν είναι εγκληματίες, αλλά οι περισσότεροι εγκληματίες είναι μετανάστες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που προκύπτει από τα στοιχεία. Το 54% των μεταναστών είναι στις φυλακές, γιατί εκεί μετράς το έγκλημα. Η αναλογία των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία είναι το 10%».

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είπε ότι «το τελευταίο οκτάμηνο, έφτασαν στη χώρα μας περίπου 28.000 μετανάστες με τους 12-13 χιλιάδες να φτάνουν στην Κρήτη. Είναι πλέον φανερό ότι ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μεταναστευτικές ροές μειώνονται, ισχύει το αντίθετο με αυτούς που ξεκινάνε από τη Λιβύη».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι στην Ευρώπη αυξάνονται οι φωνές για πιο ενεργή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το δόγμα πλέον στη χώρα μας για την παράνομη μετανάστευση είναι επιστροφή ή φυλάκιση».

Όπως είπε, έχουν ενημερωθεί όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, όπως μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, και «το 30% από αυτούς εξέφρασε το ενδιαφέρον για οικειοθελή επιστροφή στις χώρες τους».

Για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο υπουργός παρατήρησε ότι «μας κατηγορούν ότι η πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είναι ενδοτική. Η ενόχληση όμως της Τουρκίας από την ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκούμε είναι εμφανής και αυτό οδήγησε στην ακύρωση του ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά».

Τέλος, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που συνδέεται με το δυστύχημα των Τεμπών, δήλωσε: «Οτιδήποτε έχει σχέση με την τραγωδία των Τεμπών και τα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων, έχω την άποψη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Δεν νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνεται στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι ένα μνημείο, ένα κενοτάφιο για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα».