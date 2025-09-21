Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την προσφορά που κατέθεσε η Chevron.

Μιλώντας στην Καθημερινή, δήλωσε πως είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι αυτό το έργο φαίνεται να προχωρά.

Επίσης, είπε ότι αποτελεί θετικό βήμα και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τα ευρύτερα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι αν είναι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διασφαλίσουν ότι έργα όπως αυτό θα προχωρήσουν πραγματικά, η ενεργός διπλωματική εμπλοκή είναι κρίσιμη και αυτό σημαίνει συνεχή στήριξη στον τομέα της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας και εμπέδωση του μηνύματος στο συμμάχους μας ότι η ηγετική θέση των ΗΠΑ πολιτειών στον ενεργειακό τομέα είναι σταθερή και αξιόπιστη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.