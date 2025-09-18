Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε εκτενώς στους λόγους της πολιτικής του μετακίνησης στη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας παράλληλα και σε επικρίσεις σχετικά με την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας στο αίτημα της Άννας Διαμαντοπούλου για δημοσιοποίηση της επιστολής παραίτησής του, ο κ. Λοβέρδος παραδέχθηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

«Έχει δίκιο σε αυτό η Διαμαντοπούλου, γιατί δεν δημοσιοποίησα την επιστολή. Ήθελα να μη γίνει βεντέτα. Ήθελα να φύγω βελούδινα και του είπα (σ.σ. του κ. Ν. Ανδρουλάκη) ότι αυτή την επιστολή δεν την ξέρει κανένας συνεργάτης μου και σε συμβουλεύω να μη τη δώσεις. Εγώ δεν θα την δώσω, μην τη δώσεις κι εσύ. Αλλά τώρα όπως έχουν τα πράγματα, το σκέφτομαι. Δεν είμαι και βέβαιος ότι πρέπει να το κάνω, αλλά το σκέφτομαι».

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ υπαγορεύτηκε από καθαρά πολιτικούς λόγους:

«Έφυγα για απολύτως πολιτικούς λόγους και τους οποίους καταγράφω και την αλλαγή του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό το οποίο με είχε ελκύσει και είχα γίνει στέλεχός του και άφησα και τη ζωή μου, την επαγγελματική, το πλήρωσα αυτό γιατί η πολιτική για ορισμένους είναι κόπος και θυσίες, δεν λέω για όλους, αλλά για ορισμένους είναι, συνεπώς η μεταβολή αυτού του κόμματος με έκανε να αποχωρήσω, να κάνω τη δική μου κομματική προσπάθεια. Έκανα και μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα πριν ιδρύσουμε τους Δημοκράτες, όπου επανέλαβα τις βασικές μου πολιτικές θέσεις και αξίες και στη συνέχεια, αφού οι Δημοκράτες στη μάχη των ευρωεκλογών πήραν 1,5%, αλλά πήραν 1,5% μέσα σε λίγους μήνες, έκανα την επιλογή μου ένα χρόνο μετά από αυτό, ενάμισι, να ενταχθώ στη Νέα Δημοκρατία. Η στάση μου είναι πολιτικώς ακέραιη. Δεν μπάζει από πουθενά. Δεν έχει ελλείψεις».

Σχετικά με την απόφαση να ενταχθεί τώρα στο κυβερνών κόμμα, εξήγησε:

«Το τώρα, πρέπει να πάει λιγάκι πίσω και να συναντηθεί με τα γεγονότα εκείνων που τα οργάνωναν εκμεταλλευόμενοι την τραγωδία των Τεμπών. Τότε πήρα την απόφαση. Δεν πήρα την απόφαση της ένταξης, γιατί δεν είχα καμία πρόταση. Εγώ δεν μιλούσα με τον πρωθυπουργό τότε… Όταν έγιναν αυτά με την εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών και κυριαρχούσε το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα γίνει, το θα δούμε τι θα γίνει, για μένα ήταν η καμπάνα που χτύπησε, διότι μου θύμισε το 2012, το 2015, εκείνες τις πολιτικές του μηδενισμού που οδήγησαν τη χώρα σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και είπα ότι πρέπει να στηριχτεί ο Μητσοτάκης. Και έκανα παρεμβάσεις χωρίς να έχω την παραμικρή συνεννόηση… Αφού ολοκληρώθηκε και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης… επικοινώνησα με τον πρωθυπουργό, του είπα ότι πρέπει να στηριχτείς κάτω – κάτω. Είπαμε να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τέλος Μαΐου, κάπου εκεί. Και εκεί δώσαμε τα χέρια».

Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι η ανακοίνωση είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, καθώς «το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που πολιτικά δεν είναι και η καλύτερη. Αυτή ήταν η δική μου σκέψη και η δική του».

Σε σχέση με τις επικρίσεις για καθυστέρηση, τόνισε:

«Το, άργησα είναι αληθές αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε κάτι να ωριμάσει μέσα μου. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αυτοί όταν λένε άργησα, εννοούν ότι ήμουν σε συνεννόηση. Εγώ σας απέδειξα ότι δεν ήμουν σε συνεννόηση. Άρα, δεν με νοιάζει τι λένε».

Για την αντίδραση όσων σχολίασαν την ένταξή του:

«Θέλω να επισημάνω ότι η πρώτη τους διαρροή όταν ανακοινώθηκε η ένταξη μου στην Νέα Δημοκρατία, ήταν να με περιπαίξουν και με ένα αστειάκι ποδοσφαιρικό που και εγώ γέλασα. Αλλά μετά έχασαν την ψυχραιμία τους, αυτοί ξέρουν γιατί και μου επιτίθενται από πάνω μέχρι κάτω με υβριστικές λέξεις».

Αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση του κυβερνώντος κόμματος, σχολίασε:

«Η Νέα Δημοκρατία περνάει δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι θα βγει κερδισμένη από τη μάχη γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία, ίσως η εξαετία της συνεχούς διακυβέρνησης να μην επιτρέπει να γίνονται ορατά… Ο πρωθυπουργός όταν συναντηθήκαμε εκεί, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μου είπε ότι τα βασικά θέματα της κυβέρνησής του είναι η ακρίβεια και το στεγαστικό θέμα. Το βρήκα πάρα πολύ σοβαρό και ο τρόπος που το έλεγε και τα στοιχεία που έδινε, τα ξέρει τα θέματα… προσθέτοντας και τα όσα γίνονται στην Υγεία, δεκάδες πολιτικές στις οποίες έχουν παρεμβατικό ρόλο θετικό, δείχνει έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση οι οποίοι δίνουν μάχη».

Σχετικά με τα δημοσκοπικά δεδομένα, υπογράμμισε:

«Υπάρχουν και οι δεύτερες εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές εγώ δεν αποκλείω καθόλου την αυτοδυναμία… Στην αντιπολίτευση υπάρχουν κόμματα των οποίων οι ηγέτες δεν μιλάνε μεταξύ τους… Ζητάνε εκλογές για να φύγει αυτή η κυβέρνηση χωρίς να λένε ποιος θα έρθει, ποιος θα είναι πρωθυπουργός».

Όσο για το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, τόνισε:

«Προφανώς θα έπρεπε. Είναι ένας γενικός κανόνας της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτοδύναμος, συνεργάζεστε. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας…».