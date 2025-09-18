Για τα σκληρά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και την πιθανότητα να γίνει lockdown, μίλησε στο Mega ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

«Πέρυσι, για πρώτη φορά, αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση στα ζώα νόσο που ήταν η πανώλη και αυτό έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα της μετάδοσης του ιού και σε ήρεμη κατάσταση, όταν φαίνεται ότι όλα έχουν αντιμετωπιστεί», είπε.

«Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε κράτος-μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπο με μία τέτοια νόσο».

Τις καταγγελίες ότι πολλοί άνθρωποι προτιμούν να πάρουν τις αποζημιώσεις παρά να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο σχολίασε, ο υπουργός, αναφέροντας πως υπάρχουν ακούσματα για άτομα που αποκρύπτουν τα κρούσματα, ενώ έχει ήδη θανατωθεί το ζώο τους και έτσι εξαπλώνεται περαιτέρω η νόσος.

«Δεν σας κρύβω πως η συνάντηση που είχα με τους περιφερειάρχες λίγες ημέρες νωρίτερα στην πραγματικότητα ήταν για να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο όλο τον μηχανισμό», είπε ο κ. Τσιάρας.

«Δεν υπάρχει έλλειψη στην αγορά αρνίσιου κρέατος», διαβεβαίωσε ο υπουργός, σημειώνοντας πως οι ανατιμήσεις στο κρέας που έχουν παρατηρηθεί δεν δικαιολογούνται.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει και άλλου είδους συνέπειες γενικότερα στην αγροτική οικονομία και αυτό είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να το αποφύγουμε. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα», τόνισε ο κ. Τσιάρας, συμπληρώνοντας πως κινητοποιούνται 50 με 60 κτηνίατροι που βρίσκονται στην υπηρεσία του υπουργείου.

Αναφορικά με το εμβόλιο για την ευλογιά, ο υπουργός είπε πως δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κος Τσιάρας δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων.

«Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία», είπε συμπληρώνοντας πως η έρευνα δεν σταματάει.

