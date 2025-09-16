«Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου. Εμείς καταθέσαμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα και είπαμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε να γίνουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το ελάχιστο, είπε πολύ λίγα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας, στο Open.

Με αφορμή την ατζέντα που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στο τραπέζι με την παρουσίαση του προγράμματός του, κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει: «Θέλει ΑΣΕΠ για όλους ή θέλει πάρτι μετακλητών; Θέλει 120 δόσεις στα ταμεία που θα φέρουν έσοδα; Αν ναι, γιατί δεν το κάνει και οδηγεί τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες στον αφανισμό; Εκτελεί το σχέδιο Πισσαρίδη; Θέλει να κλείσει τις επιχειρήσεις αυτών των ανθρώπων; Θέλει προστασία της πρώτης κατοικίας ή πλειστηριασμούς που έχουν φτάσει να γίνονται εξήντα χιλιάδες το χρόνο; Γιατί δεν κάνει υποχρεωτικό, τα funds να απαντούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ; Θέλει η κυβέρνηση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή προτιμά να είμαστε ουραγοί με το νόμο 4635/2019 που έχει απενεργοποιήσει τα δικαιώματα της διαιτησίας και έχουμε φτάσει στο μηδέν;».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι έψαξε την κοστολόγηση του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του 2018 «και δεν τη βρήκα πουθενά». Μιλώντας για το σήμερα, είπε ότι σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη από τη φοροδιαφυγή των ετών 2024-2025 υπάρχουν πλέον στα ταμεία 3,4 δισ., για να προσθέσει ότι «για το 2025 η κυβέρνηση δίνει το Πάσχα 1,5 δισ. ευρώ και με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Έκθεση 1,7 δισ.» και ότι «άρα, αθροιστικά η κυβέρνηση δίνει 3,2 δισ. ευρώ». «Ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση στην ομιλία του. Για την προσωπική διαφορά, για παράδειγμα, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν οι άνθρωποι θα δουν λεφτά ή όχι», τόνισε. Πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο, ότι «δεν έχουμε καταλάβει αν εννοούσε μείωση της προσωπικής διαφοράς που σημαίνει μηδέν ευρώ στην τσέπη ή αν εννοούσε αύξηση 50% ή δεν ήξερε τι έλεγε. Διότι άλλα λέει εκείνος και άλλα το επιτελείο του».

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκεί η ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ, έθεσε ως πρωτεύον χαρακτηριστικό κάποιου που θέλει να ασκήσει κριτική την αξιοπιστία, σχολιάζοντας ότι «παίζει μεγάλο ρόλο» και πως «έχει σημασία ποιος σου ασκεί κριτική, ειδικά όταν μιλάμε για μία κυβέρνηση που το 2008, υπουργός της έγραφε τα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος σε χαρτοπετσέτα στους εταίρους». Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση έλεγε ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου «και εφτά χρόνια τώρα το μόνο που έχει αλλάξει είναι το κομμάτι των εισφορών των επαγγελματιών και αυτές οι εισφορές αυξάνονται κάθε χρόνο, από 185 ευρώ έφτασαν στα 250. Έφτασαν να είναι πολύ μεγαλύτερες του αρχικού νόμου το 2020». «Επίσης, τι ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου; Περικοπή στην εθνική σύνταξη χηρείας και μείωση στη σύνταξη αναπηρίας και όλα αυτά εμείς λέμε να αρθούν με την πρότασή μας», συνέχισε. Ακόμη σχολίασε ότι θυμάται τον πρωθυπουργό το 2023 να κάνει λόγο για ΦΠΑ στο 22% και 11% «και τώρα να μας λέει η κυβέρνηση πόσο κοστοβόρα για τα δημόσια ταμεία είναι κάθε μονάδα μείωσης ΦΠΑ». «Τώρα το έμαθαν; Τότε δεν το ήξεραν; Μήπως έλεγε συνειδητά ψέματα ο πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι θα μειώσει τον ΦΠΑ;» ρώτησε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε επίσης να ενημερωθεί για το «εάν η κ. Σεμερτζίδου έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία από προχθές που ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος», σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις».