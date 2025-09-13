«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας με τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για τη Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση.

«Οι εκλογές είναι μονόδρομος και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο πρόγραμμα», δήλωσε και δεσμεύτηκε πως «θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη».

«Δεν έχω χορηγούς ούτε δεσμεύσεις»

«Η έως σήμερα πορεία μου αποδεικνύει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Γι’ αυτό και μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Το πρόγραμμα μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Δεν το κατάρτισαν επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία. Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό τον δικό μας προγραμματικό σχέδιο. Ένα σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που γέμισε με αδιέξοδα για πλατιά κοινωνικά στρώματα η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην εξαετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είπε πως αυτή οδήγησε τον ελληνικό λαό σε υποχωρήσεις:

Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ.

Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.

Υποχώρηση στα εργασιακά του δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών.

«Την ίδια ώρα η πατρίδα μας γερνά, με το 5% των σχολείων να κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας και 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές. Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε. Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, το σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ημέτεροι έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο. Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, τις τράπεζες, τα τρόφιμα, την ιδιωτική υγεία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

«Την ώρα που τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται αυτή η κυβέρνηση έχει ως απόλυτη προτεραιότητά της να μετατρέψει κολλέγια τρίτης και τέταρτης διαλογής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα μας ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει -λέει- πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία !!! Η πρωτοβουλία ανήκει στην παράταξή μας, καθώς τόσο ο ίδιος είχα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στη Βουλή αλλά και στις αρχές Ιουλίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πέτυχε τη σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όπου συμφωνήθηκε διακομματικά η έναρξη του Εθνικού Διαλόγου», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Φοβική» εξωτερική πολιτική

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε ακόμα την κυβέρνηση ότι ασκεί «φοβική» εξωτερική πολιτική και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε τη γκρίζα εικόνα μιας χώρας που εκτίθεται διεθνώς από τα σκάνδαλα και στιγματίζεται από αναξιοπιστία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι κίνημα γνήσια πατριωτικό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε και θα υπηρετεί διαχρονικά το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό, σχέδιο και προνοητικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε την διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί. Τόνισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν καταρτίστηκε από επικοινωνιολόγους, αλλά από τα θεματικά συνέδρια του κόμματος, από τα στελέχη και τους ειδικούς.

«Είμαστε έτοιμοι με το πρόγραμμα μας ως η μόνη συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση για τους πολλούς και όχι για τους λίγους που πριμοδοτεί η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε αυτή την πρωτοφανή μεταφορά πλούτου στους λίγους και ισχυρούς και να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου. Δεν έχω ούτε χορηγούς, ούτε δεσμεύσεις. Εχω τη δύναμη και τη θέληση να συγκρουστώ με όλα τα συμφέροντα, με ότι εμποδίζει την Ελλάδα να γίνει μια δίκαιη κοινωνία. Η πολιτική αλλαγή είναι ο στόχος μας και το μόνο κόμμα που μπορεί να την φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ