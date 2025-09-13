«Η λογική των μέτρων που εξαγγέλθηκαν είναι σταθμισμένη σε γενικές γραμμές στο ευρύτερο πλαίσιο. Πάντα μπορεί να υπάρξουν κάποιες στρεβλώσεις ή κάποιες αδικίες. Πάντα κάτι μπορεί να ξεφύγει. Να το δούμε όμως, να το εντοπίσουμε και είναι και δική μας ευθύνη και δουλειά», είπε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ερώτηση για το αν μία μείωση 2% των φορολογικών συντελεστών, αν το πάρει κανείς σε οριζόντια βάση, μπορεί να καλύψει την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που από τον πληθωρισμό ξεπερνάει το 30%, ο κ. Κούβελας εξήγησε πως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω της αύξησης του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ακόμα πως το πλεόνασμα που παράγεται από τις καλές επιδόσεις της οικονομίας επιστρέφει ως μέρισμα στην κοινωνία.

«Δίνω το παράδειγμα του μισθού μιας τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας. Ο πατέρας εργάζεται για 1.300€ τον μήνα. Στο τέλος της χρονιάς με τις ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός θα μείνουν 1.300€ στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δηλαδή είναι ένας 13ος μισθός. Ο πραγματικός 13ος μισθός», τόνισε ο κ. Κούβελας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως η προοπτική της επέκτασης του μετρό στα δυτικά είναι για αυτόν προτεραιότητα. «Για μένα είναι πολύ σημαντικό τα έργα που εξαγγέλλονται να υλοποιούνται μέσα στα χρονοδιαγράμματα όπως έχουν προγραμματιστεί. Αυτό είναι μία δική μου ευθύνη», είπε ο κ. Κούβελας.

Μιλώντας για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η πόλη, ο κ. Κούβελας είπε πως οι στοχευμένες πολιτικές που έχουν εξαγγελθεί, όπως η αναβάθμιση στις φοιτητικές εστίες και το πρόγραμμα «Σπίτι μου», θα δώσουν λύσεις και ανάσες σε ορίζοντα διετίας.

Τέλος, στην ερώτηση για το αν είναι υπέρ της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κούβελας απάντησε:

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη Νέα Δημοκρατία και κανείς μας δεν περισσεύει. Ένα παραπάνω, αν ήτανε κάποιος πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός. Αυτό βέβαια γίνεται πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η λογική και η αντίληψη ότι πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο τέλος πρέπει να υπηρετούμε την παράταξη και την πατρίδα».

«Άρα όποιος είναι σε αυτή τη λογική και σε αυτή την κατεύθυνση σύμφωνος, έχει για μένα θέση στη Νέα Δημοκρατία», καταλήγει ο κ. Κούβελας.