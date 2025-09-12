Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 52χρονου Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο ανωτέρω, ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του για την υπόθεση, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.

Ενημερώνω.