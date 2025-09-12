Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (12/9) ένας 52χρονος από τη Βέροια, ο οποίος συνελήφθη από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και κατηγορείται για κάλεσμα σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατ’ εξακολούθηση, απειλή κατ’ εξακολούθηση και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε βάρος του είχε υποβληθεί μήνυση από τον υπουργό, καθώς μέσω του προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 52χρονος είχε προβεί σε αναρτήσεις «οι οποίες είχαν απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα διέγειραν έτερους χρήστες σε διάπραξη εγκλημάτων, εκτός των άλλων και κατά της ζωής του».

Μεταξύ άλλων ο 52χρονος είχε γράψει: «πουσ…α Άδωνι Γεωργιάδη τον πρώτο που θα καθαρίσω θα είσαι εσύ ρε ελεεινό παράσιτο αν συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα μας!», ενώ σε άλλη ανάρτηση – δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) έγραφε: «Υπουργός υγείας στο Νεπάλ! Άδωνι Γεωργιάδη εσένα όχι μόνο θα σε ξεβρακώσουμε αλλά θα βάλουμε και δέκα Σομαλούς πειρατές να σε ξεσκίσουν την ροδέλα ρε πουτ.. α με κουστούμι!»

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ταυτοποίησαν τον χρήστη του συγκεκριμένου λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προχώρησαν στη σύλληψή του, με τον 52χρονο να οδηγείται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης με την σε βάρος του δικογραφία.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του για την υπόθεση, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του… Posted by Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis on Thursday, September 11, 2025

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.

Ενημερώνω.