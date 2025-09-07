«Υπό καμία προϋπόθεση» δεν θα υπάρξουν πρόωρες κάλπες, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2025.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω με πόση σαφήνεια μπορώ να το πω. Τα ίδια ερωτήματα μου κάνατε πάντα στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Σας διέψευσα. Έχω αποδείξει ότι εννοώ αυτό που λέω και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα.

Δεν είναι το μέλημά μου να κερδίσω στις επόμενες εκλογές αυτή τη στιγμή. Το 2023 έδωσα κάποιες δεσμεύσεις. Μίλησα για καλύτερους μισθούς, για ένα καλύτερο ΕΣΥ, για μεταρρυθμίσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή ήταν η ατζέντα μας το 2023 και πολλά ακόμα. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτήν την ατζέντα. Αν έχω πετύχει στους κεντρικούς μου στόχους, πιστεύω ότι θα είμαστε συνεπείς στους πολίτες.

Αλλά δεν θα το κάνουμε με το να έχουμε από τώρα το μυαλό μας στο τι θα γίνει το 2027. Δεν το κάναμε ούτε την πρώτη τετραετία. Το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν οι πολίτες, με βάση τα όσα θα γνωρίζουν τότε. Κι αυτοί θα μας υποδείξουν. Ο λαός είναι κυρίαρχος και όλοι θα σεβαστούμε τη θέλησή του».