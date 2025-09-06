Πρόοδο μεγαλύτερη από αυτή που σημειώθηκε τα προηγούμενα τέσσερα συν δύο χρόνια επιδιώκει να πετύχει στα επόμενα δύο συν τέσσερα έτη η κυβέρνηση, ώστε η Ελλάδα να καταστεί μια πραγματική ιστορία επιτυχίας με διαρκή δυναμισμό, όπως επισήμανε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εγκαινιάζοντας τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση, που φέτος τη φιλοξενεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι το πακέτο αυτό είναι το μέρισμα της σταθερότητας που έχει επιτευχθεί στην οικονομία και το όφελος της εφαρμοσθείσας πολιτικής.

«Όσο θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, οξυγόνο και η δυνατότητα να μπορούμε να πάρουμε κι άλλα στοχευμένα μέτρα, θα το κάνουμε -και θα διαπιστώσετε από την ομιλία του πρωθυπουργού απόψε ότι η φιλοσοφία και η λογική και οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα είναι για εμάς πολύ σαφείς, γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ σαφή Βορρά στην πυξίδα μας» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι, προκειμένου να αντιληφθεί κάποιος την πρόοδο που επετεύχθη, μπορεί να συγκρίνει το επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας με εκείνα της Γαλλίας ή της Ιταλίας. «Τα καταφέραμε με συνετή και σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, μακριά από τυχοδιωκτισμούς και ερασιτεχνισμούς. Μέσα από την πολιτική αυτή μειώνουμε σταθερά το δημόσιο χρέος πολύ ταχύτερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, που μας επιτρέπουν να μειώνουμε και να εξαλείφουμε σημαντικό μέρος των φορολογικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων» σημείωσε.

Νέα αφετηρία με τρία χαρακτηριστικά

Κατά τον κ. Πιερρακάκη, έπειτα και από τις διαρκείς αναβαθμίσεις της από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η χώρα βρίσκεται σε νέα αφετηρία, με τρία χαρακτηριστικά: μειώσεις φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ώστε οι κανόνες να είναι ίδιοι για όλους.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι την τελευταία εξαετία έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 72 φόροι, ενώ μειώθηκαν και οι ασφαλιστικές εισφορές. «Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση ανάμεσα σε 82 χώρες στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος που καταρτίζει ο Economist. Όλα αυτά, σωρευτικά, έδωσαν αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και βοήθησαν χιλιάδες νέες επιχειρήσεις να ανοίξουν. Συνολικά 63.000 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ» είπε.

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισήμανε πως η κυβέρνηση ασφαλώς γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως τα επίμονα χρηματοδοτικά εμπόδια που δημιούργησε η κρίση (και τα οποία επιδιώχθηκε να αντιμετωπιστούν -μεταξύ άλλων- με την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ή τη χορήγηση κάθε μορφής επιχειρηματικών δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα).

«Παράλληλα, ενισχύουμε τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, με την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (…) Επιπλέον, από τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταποίησης, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα έχουν εγκριθεί ενισχύσεις ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 276 από τα 505 δάνεια από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δανειοδοτήσεις σε ΜΜΕ με συνολικό προϋπολογισμό 2 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ με εγγύηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό πάνω από 11.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ» είπε.

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα στην κρίση δημιούργησαν πολλές οφειλές και το ζητούμενο που ανέκυψε ήταν η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. «Σε αυτό το κομμάτι προτάσσουμε το εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού (…) ο οποίος διαρκώς βελτιώνεται (…) Ήδη έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 40.500 ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί χρέη άνω των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ» διευκρίνισε και πρόσθεσε πως συνεχίζεται συστηματικά και η προσπάθεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Διατύπωσε δε την εκτίμηση ότι το νέο ενεργειακό μοντέλο της Ελλάδας -πιο καθαρό, βιώσιμο και εξαγωγικό- μπορεί να εξασφαλίσει και πιο ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

«Η Ελλάδα πέτυχε τα τελευταία έξι χρόνια πολύ μεγάλη δημοσιονομική αλλαγή. Αυτη τη στιγμή πλεονάσματα στην ΕΕ έχουν έξι χώρες. Η Ελλάδα είναι μια από αυτές, εκ των οποίων οι τέσσερις πέρασαν από μνημόνια» σημείωσε και πρόσθεσε πως η ανάπτυξη, που σήμερα διαμορφώνεται στο 2,3%, μπορεί και πρέπει να γίνει μεγαλύτερη. «Θα πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο φιλόδοξοι» τόνισε και κατέληξε λέγοντας: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά αλλαγής, έχουμε αλλάξει πολλά, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξουν πολλά ακόμη».

Πηγή: ΑΠΕ