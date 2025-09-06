Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται απόψε στο Βελλίδειο να παρουσιάσει ένα πακέτο φοροελαφρύνσεων και μέτρων στήριξης που θα ανακουφίσει τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Η ομιλία του σήμερα το βράδυ, θα συνδυάσει τόσο οικονομικά μέτρα όσο και αναφορές στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ήδη με εκδήλωση για τη συνεργασία με την OpenAI, με στόχο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Το «πακέτο» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, αυτά είναι τα οικονομικά μέτρα και οι φοροελαφρύνσεις που έχει στο καλάθι του ο πρωθυπουργός:

Εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή στο κλιμάκιο άνω των 10.000 €.

Εφαρμογή ανώτατου συντελεστή 44% σε ακόμα υψηλότερα εισοδήματα.

Αύξηση αφορολόγητου ορίου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.

Στοχευμένες μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης.

Προσθήκη ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 € έως 35.000 €.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις από 1/1/2026.

Διεύρυνση των δικαιούχων της μόνιμης ενίσχυσης των 250 € στους συνταξιούχους.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό, μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα».

Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος, έρχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.