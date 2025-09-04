Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τον Δήμο Παγγαίου, όπου το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Φίλιππο Αναστασιάδη, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπους αγροτών της περιοχής. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν τα γραφεία της Περιφέρειας στην Καβάλα, όπου είχαν συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρο Μαρκόπουλο και Περιφερειακούς Συμβούλους. Έπειτα, ακολούθησε επίσκεψη στον Δήμο Καβάλας και συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεόδωρο Μουριάδη και Αντιδημάρχους, ενώ οι επαφές με τους ΟΤΑ ολοκληρώθηκαν στον Δήμο Νέστου, με τον Δήμαρχο Σάββα Μιχαηλίδη, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων της περιοχής.

Ο κ. Ταχιάος μετέφερε το ισχυρό μήνυμα πως η Κυβέρνηση βρίσκεται ενεργά παρούσα, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα τα έργα υποδομής που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, τονίζοντας: «Η υλοποίηση ενός έργου υποδομής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί συνεννόηση και συναίνεση με τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που είναι και προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε συνεννόηση και να ωριμάσουμε έργα, και θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ώστε να προχωρήσουν όλα όσα εκκρεμούν. Η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια ειλικρινούς διαλόγου με την περιφέρεια και ιδιαίτερα με τη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει και της ΔΕΘ».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, σημείωσε:

«Την τελευταία τριετία έχουμε υλοποιήσει προγράμματα πρόληψης, καθαρισμού και προστασίας κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων στην Καβάλα και το Παγγαίο, συνολικού ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία όχι μόνο έχουν συμβάλλει στην ασφάλεια του πολύτιμου δασικού οικοσυστήματος στην περιοχή, αλλά έχουν γίνει αφορμή για να ενταθεί και να γίνει άριστη η συνεργασία της εδώ δασικής υπηρεσίας με τους Δημάρχους και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, πραγματοποιήθηκε επίσης συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, καθώς και σύσκεψη με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων του Επιμελητηρίου Καβάλας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Καβάλας, του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δράμας – Καβάλας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας και εκπροσώπους του αγροτικού συλλόγου Καβάλας.

Η περιοδεία στην οποία συμμετείχαν και οι βουλευτές της ΠΕ Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Πασχαλίδης, Μακάριος Λαζαρίδης και Αγγελική Δεληκάρη, ολοκληρώθηκε με σύσκεψη του κλιμακίου με μέλη της ΔΕΕΠ Καβάλας, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η ενεργή παρουσία της Κυβέρνησης στην περιοχή και η αποφασιστικότητά της να στηρίξει έμπρακτα την τοπική ανάπτυξη.

Επίσκεψη στη Β’ Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε ολοήμερη επίσκεψη σε Δήμους της Β’ Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο κ. Δένδιας, επισκέφθηκε το πρώην στρατόπεδο «Οπλαρχηγού ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ» στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, που είναι ανενεργό από το 2006, κάνοντας επιθεώρηση στα 130 στρέμματα της συνολικής του έκτασης και έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως έχω πει επανειλημμένα, σημαντική προτεραιότητα – για να μην πω η πρώτη προτεραιότητα της «Ατζέντας 2030» – είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθήκων ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στέγη στο προσωπικό μας, εκτελούμε ήδη ένα τεράστιο Οικιστικό Πρόγραμμα, 1.059 κατοικιών, το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, το καλοκαίρι του 2026,σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα».

Στη συγκεκριμένη επίσκεψη ο κ. Δένδιας συνοδευόταν από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, τον Διοικητή Γ΄ ΣΣ/NRDC-GR Αντιστράτηγο Αθανάσιο Γαρίνη, τον Διοικητή της ΜΕΡΥΠ Υποστράτηγο Νικόλαο Γάλλιο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κώτσηρας επισκέφθηκε το Β’ Τελωνείο του Αερολιμένα «Μακεδονία», όπου συνομίλησε με τους υπαλλήλους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, ο οποίος εκσυγχρονίζει και απλοποιεί τις τελωνειακές διαδικασίες, διευκολύνει το έργο των τελωνειακών υπαλλήλων, ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την ασφάλεια του εμπορίου.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Οικονομικών επισκέφθηκε τη ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, αναδεικνύοντας την κομβική αποστολή τους στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε σε δηλώσεις του, ότι «κατά την τελευταία εξαετία έχουν μειωθεί πάνω από 70 φόροι, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ενισχύοντας την ανάπτυξη».

Τα μέλη του κλιμακίου συμμετείχαν το απόγευμα στη συνεδρίαση–συζήτηση της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, οι Βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς, Δημήτρης Κούβελας, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. Στέλιος Κονταδάκης, ο Συντονιστής Θεσσαλονίκης του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θωμάς Βράνος και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Επίσκεψη στη Ροδόπη

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρη Σκάλκου και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλικής Κουτσούκου, πραγματοποίησε ολοήμερη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Τα μέλη του κλιμακίου βρέθηκαν στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, με τη συμμετοχή του Βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες της περιοχής για έναν συντεταγμένο σχεδιασμό τουριστικής ενίσχυσης, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού. Επιπλέον, συζητήθηκε ο κομβικός ρόλος του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), μέσω του οποίου θα μπορούν να περάσουν διαχειριστικά και χρηματοδοτικά οι δράσεις αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας με Βουλγαρία και Ρουμανία για την τόνωση του οδικού τουρισμού και τη δρομολόγηση οργανωμένων εκδρομών.

Η κα Κεφαλογιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ένα πρώτο πλάνο ενεργειών, που συνοδεύεται από τη μέριμνά μας για πιο ενισχυμένη προβολή της περιοχής μέσω του ΕΟΤ. Μας ενδιαφέρει επιπλέον η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” που τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού και τις δράσεις προβολής που προωθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Πάνω από όλα, είμαστε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα της ειδικής μέριμνας για τη Ροδόπη, που αποτελεί το παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιδιώκουμε το όφελος από την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής να διαχέεται ισόρροπα και αρμονικά σε όλους τους πολίτες του νομού».

Νωρίτερα, τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο του προσκυνηματικού τουρισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης του θρησκευτικού πλούτου της περιοχής.

Η κα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε την Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Καραθεοδωρή, ενώ είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κομοτηνής Ιωάννη Γκαράνη. Στο πλαίσιο της περιοδείας της, περιηγήθηκε στο ιστορικό κέντρο και στην εμπορική αγορά Κομοτηνής, όπου συνομίλησε με εμπόρους και κατοίκους, ενώ είχε συνάντηση και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο κ. Δερμεντζόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτη Μάρη, με τον οποίο συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας στην έρευνα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για τον ρόλο του Πανεπιστημίου στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και στη συγκράτηση νέων επιστημόνων στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισκέφθηκε το Digital YouthCenter Κομοτηνής, παρουσία του Δημάρχου Ιωάννη Γκαράνη, καθώς και το Κέντρο Νεολαίας & Εθελοντισμού Exagono του Δήμου, όπου ενημερώθηκε για τον θεσμό Γουέλ ΚΟΜ, που υποδέχεται κάθε χρόνο τους φοιτητές της πόλης.

Ξεναγήθηκε ακόμα στο νέο Ψηφιακό Κέντρο Νεολαίας με εργαστήρια, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και τρισδιάστατους εκτυπωτές. Επισκέφθηκε επίσης το Κτηματολογικό Γραφείο Ροδόπης, παρουσία της προϊσταμένης του Γραφείου και συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, Άκη Παρασκευόπουλο, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Δημήτρη Ερελιάδη και τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης Χρήστο Τερζίδη. Τέλος, επισκέφθηκε τις επιχειρήσεις «Βεργίνα» και «Interplast», που αποτελούν πρότυπα εξωστρεφούς βιομηχανικής δραστηριότητας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δερμεντζόπουλος υπογράμμισε: «Η περιοδεία ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που με τις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρηματικές της δυνάμεις, μπορεί να αποτελέσει πρωταγωνιστή στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στόχος μας είναι η αναπτυξιακή πορεία που από κοινού πετύχαμε, να μεταφραστεί σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέπεια και ειλικρίνεια, στη ΔΕΘ παρουσιάζει κάθε χρόνο συγκεκριμένες λύσεις και δεσμεύσεις που γίνονται πράξη, απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».