Νέα πυρά εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα σενάρια περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, κάνοντας λόγο για «απονενοημένο διάβημα για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος».

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέφερε μάλιστα την πρότασή της για την ονομασία «το λαγούμι» στο υποθετικό κόμμα του κ. Τσίπρα. Παράλληλα, εξήγησε πως η αναφορά της στα «φράγκα της εξουσίας» είχε «την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ως πρωθυπουργός».

Σε έντονο ύφος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε ερωτήματα για παλαιότερες υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις: «θέλετε να μου πείτε ότι ο Αρτεμίου με τα Panama Papers μπαινόβγαινε στο Μαξίμου για να δίνει συμβουλές κοινωνικής πολιτικής ή ότι το σκάνδαλο Πετσίτη ήταν σκάνδαλο κοινωνικής πολιτικής;».

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι φοβάται μια πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε χαρακτηριστικά: «φαίνομαι να τον φοβάμαι;». Στη συνέχεια, εξαπέλυσε νέα κριτική λέγοντας ότι «είναι 26 μήνες βουλευτής άφωνος εντελώς, δεν έχει πάρει τον λόγο μισή φορά στη Βουλή, εισπράττει βουλευτική αποζημίωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που απεργάζεται νέο κόμμα αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Η ουσία είναι ότι ένας ενεργός βουλευτής που είναι άφωνος στη Βουλή, ενώ υπάρχουν τόσα σοβαρά ζητήματα και δίνει συνεντεύξεις ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, στην αλήθεια αυτό που εννοεί είναι ότι τον ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας».

Παράλληλα τόνισε πως: «είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση την οποία παίρνει αχρεωστήτως γιατί στη Βουλή δεν έχει καμία δραστηριότητα».