Η πολιτική φημολογία των τελευταίων εβδομάδων φέρνει τον Αλέξη Τσίπρα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε και ο ίδιος στη Le Monde, με τη δημιουργία νέου κόμματος. Μια τέτοια εξέλιξη δεν διαβάζεται απλώς ως μια προσωπική κίνηση επαναφοράς. Ένας νέος πολιτικός φορέας θα έβαζε φωτιά στον ήδη κατακερματισμένο χώρο της Κεντροαριστεράς, αλλάζοντας τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση, ενώ η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού σε ηγετικό ρόλο θα απασχολούσε εντόνως και τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας, χαρισματικός στο να πείθει κόσμο, εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή αναγνωρισιμότητα και προσωπική απήχηση, ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που απογοητεύτηκαν από την πορεία του κόμματος μετά την παραίτησή του το 2023. Στη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων μπορούν να προστεθούν οι Κεντρώοι που βλέπουν το ΠΑΣΟΚ ως «κάτι μη φρέσκο» και τον ΣΥΡΙΖΑ ως «ένα αλλοιωμένο προϊόν», αλλά και τμήματα νεότερων ηλικιών που εξακολουθούν να βλέπουν στο πρόσωπο του Τσίπρα έναν πολιτικό με τον οποίο μπορούν να ταυτιστούν.

Ωστόσο, η δυναμική του δεν είναι ανεξάντλητη. Η περίοδος διακυβέρνησής του άφησε πληγές και αντιφάσεις, καταστάσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα να απευθυνθεί και σε άλλα κοινά της μεσαίας τάξης, ειδικά στους μετριοπαθείς Κεντροαριστερούς.

Η φημολογούμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα αποτελέσει την απόλυτη πρόκληση για τον ίδιο και μια δύσκολη δοκιμασία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός που μπορεί να αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων και, παράλληλα, να τραβήξει μαζί του τμήμα της εκλογικής βάσης που σήμερα αισθάνεται «ορφανή». Ένα σενάριο που μπορεί να δούμε, αν ο Τσίπρας καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει το πολιτικό του brand, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να συρρικνωθεί περαιτέρω, ενδεχομένως και κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, δίχως να χρειάζεται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Η Νέα Αριστερά, που επιχειρεί να εκφράσει το χώρο της ριζοσπαστικής και κινηματικής Αριστεράς, θα βρεθεί μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημμα – ένα δίλημμα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς μήνες τώρα. Ποια στελέχη του κόμματος θα δεχτούν πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα; Θα την αποδεχτούν όλοι; Το πιο πιθανό είναι η κίνηση Τσίπρα να σηματοδοτήσει το τέλος της Νέας Αριστεράς, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που δημιούργησε η παραίτησή του και έφερε την εκλογή Κασσελάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει οικοδομήσει το πολιτικό της αφήγημα σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τον Τσίπρα και δύσκολα θα επιτρέψει η επιστροφή του να περιορίσει τη δράση της. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι ένα νέο κόμμα θα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την «προδοσία» του 2015 και θα συσπειρώσει κάποιους που σήμερα επιλέγουν την Πλεύση Ελευθερίας. Θα αντλήσει όμως και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της Κωνσταντοπούλου.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμα σταυροδρόμι. Οι συνθήκες έφεραν τον Νίκο Ανδρουλάκη στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το κόμμα να επιδιώκει να καρπωθεί την απογοήτευση της κοινωνίας και τη φθορά της κυβέρνησης, ώστε να αναδειχθεί σε βασικό εκφραστή της Κεντροαριστεράς. Δεν φαίνεται να τα καταφέρνει στο βαθμό που θα ήθελε και μια πιθανή επιστροφή Τσίπρα θα αποδυναμώσει αυτή την προοπτική της ηγεσίας Ανδρουλάκη, αφαιρώντας πιθανό εκλογικό κεφάλαιο και καθιστώντας το παιχνίδι πολυκομματικό και αβέβαιο.

Πώς βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου τις κινήσεις Τσίπρα; Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία, ένας κατακερματισμένος χώρος της Κεντροαριστεράς σημαίνει μεγαλύτερη πολιτική κυριαρχία για τη ΝΔ. Από την άλλη, η παρουσία Τσίπρα ξαναφέρνει στο πολιτικό παιχνίδι μια φιγούρα με ισχυρό επικοινωνιακό χάρισμα και εμπειρία εξουσίας, και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης -πλην της Κωνσταντοπούλου- ακόμη δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να καταπλήξουν τα πλήθη. Το Μαξίμου πιθανότατα θα ποντάρει στο ότι η «επιστροφή στο παρελθόν» δεν συγκινεί το κεντρώο ακροατήριο, αλλά δεν υποτιμά την ικανότητα του Αλέξη Τσίπρα να ανατρέψει ισορροπίες.

Η πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον το αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός, μοιάζει με σεισμό που θα αναδιατάξει το χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα φέρει πίσω την «παλιά αίγλη» του 2015 -μάλλον είναι απίθανο αυτό- αλλά σίγουρα θα αναγκάσει όλα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς να επαναπροσδιορίσουν στρατηγική και ταυτότητα. Για το Μαξίμου μπορεί να είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω πολιτική κυριαρχία, αλλά και ένας πονοκέφαλος αν ο Τσίπρας καταφέρει να ξαναπείσει ότι παραμένει ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος.