Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όσον αφορά στην αποστροφή του υπουργού Υγείας αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα ότι είχε τεράστιο πολιτικό ταλέντο αλλά το σπατάλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αν είναι το μεγαλύτερο ταλέντο αλλά κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύθηκε μια κατάσταση επένδυσε στον λαϊκισμό αλλά αυτά τα έχει γράψει η ιστορία και θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος με αντικειμενικό τρόπο», είπε και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνήθως αυτός που φεύγει από την εξουσία και τιμωρείται από τους πολίτες με την ψήφο τους πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους».

Για την μείωση της φτώχειας που επικαλείται ότι κατάφερε επί διακυβέρνησής του ο Αλέξης Τσίπρας:

«Ανέλυσα πως υπολογίζεται το ποσοστό φτώχειας και αυτό γίνεται με βάση το διάμεσο εισόδημα. Το να το υπολογίζεις χωρίς να λες στον κόσμο ότι έχει αλλάξει το διάμεσο εισόδημα δημιουργείται μια στρεβλή εικόνα. Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και θα καταργούσε τους φόρους και έφερε την προσωπική διαφορά με το νόμο Κατρούγκαλου, τώρα να λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους, δικαίωμά του. Κρίθηκε από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο καθένας λέει και πιστεύει ό,τι θέλει. Και ως προς το περιβάλλον να πούμε ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΕ έβρεχε ανάπτυξη και η χώρα μας ήταν τελευταία. Και παρότι είχαμε εξωγενείς κρίσεις όπως η πανδημία και οι ταυτόχρονοι πόλεμοι η Ελλάδα κατάφερε να αναπτύσσεται διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό αποτυπώνεται και στο καθαρό εισόδημα».

Θα παρέμβουμε για το ρεύμα αν δεν υπάρξει μείωση

«Ήταν σαφές αυτό που είπε ο πρωθυπουργός. Η χώρα μας είχε ζήτημα με την χονδρική και κατάφερε με παρεμβάσεις να καλύψουμε ακόμα και το 100% στα κοινωνικά τιμολόγια και το 80 με 90% στα υπόλοιπα. Ένα κράτος μπορεί να παρέμβει με 2 τρόπους:

Να στηρίζει τους πολίτες και θα το κάνουμε κάθε φορά και ελπίζουμε να μην χρειαστεί

Αν οι αυξήσεις είναι αδικαιολόγητες να κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις

Είμαστε εν αναμονή και όταν έχουμε εικόνα των τιμών θα γίνει συνεκτίμηση», είπε.

Σε άλλο σημείο για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας τόνισε: «Πέρασαν πολλές δήθεν προοδευτικές και φιλολαϊκές κυβερνήσεις από τη χώρα αλλά η μόνη κυβέρνηση που φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιρειών ήταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η πρώτη κυβέρνηση που δεν φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα θα το πω όταν δούμε τις τιμές».

Για Ερντογάν: Οι δηλώσεις του δεν συμβάλλουν στο κλίμα καλής γειτονίας

«Οι δηλώσεις του δεν συνάδουν με την πραγματικότητα. Διαστρεβλώνουν την ιστορία και δεν συμβάλλουν στο κλίμα καλής γειτονίας. Για το αν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν είπε:

«Το τι θα συμβεί είναι αποτέλεσμα των διεργασιών των δυο υπουργείων Εξωτερικών και των δυο ηγετών.

Για το περιστατικό στη ταβέρνα στη Νάξο: Δεν μπορεί να εκδιώκεται κάποιος για το θρήσκευμά του

Για τη μη παρέμβαση της δικαιοσύνης με αφορμή το περιστατικό στην ταβέρνα στη Νάξο και αν ισχύει ακόμα ο αντιρατσιστικός νόμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει την δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς στην χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης».

Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα την χώρα της δημοκρατίας και της φιλοξενίας να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους.

Είναι άλλο να ζητάς κατάπαυση του πυρός και προστασία των αμάχων και άλλο επειδή αντιδράς σε κάτι που κάνει ένα κράτος να θέλεις να τιμωρήσεις κάποιον λόγω του θρησκεύματός του. Θυμάστε ποιοι το έκαναν στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και δεν μπορώ να το πιστέψω και πάλι. Η δικαιοσύνη έπρεπε να προχωρήσει χθες εάν εμπίπτει σε ποινικό αδίκημα. Ας συνέλθουμε λίγο. Κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Τις σημαίες κάποιων δεν τις έχω δει για την Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι αν ο ιδιοκτήτης εκτίμησε ότι διαπράχθηκε αδίκημα από τον πελάτη έπρεπε να καλέσει την αστυνομία.