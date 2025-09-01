«Mέσα στο νοσοκομείο με περίμεναν συνδικαλιστές του νοσοκομείου κάναμε και ωραία κουβέντα, μία χαρά. Όσο συνέβαινε αυτό, μαζεύτηκαν από έξω και δεν τους άφησε η αστυνομία να μπουν μέσα γιατί δεν έχουν δουλειά με το νοσοκομείο, εργατικό κέντρο, αναρχικές ομάδες, μέλη καταλήψεων», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με τη συγκέντρωση ατόμων με το νοσοκομείο της Σύρου την Κυριακή, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο νησί για τα εγκαίνια της ογκολογικής μονάδας.

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24, ανέφερε: «Όπως μου είπε η αστυνομία ήταν περίπου αυτοί που είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες. Όταν έφυγα, μπήκα στο αυτοκίνητο με τον γιο μου που ήταν μαζί μου και μας επιτέθηκαν πιο τρομακτικά από ό,τι φαίνεται στο βίντεο με γροθιές και μπουκάλια και αντικείμενα για να σπάσουν τα τζάμια. Άλλο η διαμαρτυρία άλλο η βία».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο»

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας, τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο, τεράστιο ταλέντο. Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει τότε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα, όντας παντελώς άγνωστος, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο».

«Το σπατάλησε, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται ταλέντα και δεν δουλεύουν και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι ΝΒΑ, έφτασαν μέχρι την κάτω Ραχούλα. Για ποιον λόγο; Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του, αυτό είναι ο Τσίπρας».

«Παραμένει ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ, εάν το αποφασίσει να κάνει κόμμα θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, με μεγάλη χαρά».

«Αυτή τη στιγμή οι βασικοί μας αντίπαλοί, ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη, δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Εάν μιλάει ο Ανδρουλάκης ξέρεις από πριν τι θα πει, δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης (…) Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτεται είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή (…) Εάν μιλάει ο κύριος Φάμελλος, ωραία μιλάει, είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, αλλά δεν σε συναρπάζει. Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη. Αν κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί και λίγο θα έχει κάποιο ενδιαφέρον».

«Αν τον διαβάζω σωστά, θα εκφράσει προβληματισμούς για την κοινωνία αριστερίστικους και νεφελώδεις. Θα ξεκινήσει μετά μια περιοδεία για το βιβλίο του (…) θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όσον αφορά, τέλος, την κατάσταση στο ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «δεν είναι ρεαλιστικό να καλύψουμε το 100% των κενών, οι συνδικαλιστικοί αντίπαλοί μου λένε ότι τα έχουμε πάει καλύτερα από πέρσι. Τα κενά ήταν 82% λιγότερα από πέρυσι, το λέει η ΠΟΕΔΗΝ. Για παράδειγμα, το 2024 γινόταν φασαρία για την Κω, ακούσατε φέτος κάτι για το νησί αυτό;».